Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, recibió este jueves la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, y lo compartió en redes sociales.

“Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte”, contó, junto a una foto del momento del pinchazo.

Vacunación de Horacio Rodríguez Larreta

Así como lo hizo el ministro de Salud de su Gobierno, Fernán Quirós (58), Larreta destacó que se vacunó a su turno, sin aprovechar su privilegio de gobernante. Además, destacó la labor de los trabajadores de la vacunación.

“Hoy viví lo que siempre me cuentan quienes ya se vacunaron en la Ciudad: el amor y la calidez que te da el equipo de salud cuando llega este momento. Gracias infinitas”, escribió.

“Me vacuno por mí, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos”, agregó junto a una foto con un grupo de trabajadoras de la salud.

Vacunación de Horacio Rodríguez Larreta

Finalmente, Rodríguez Larreta cerró con una foto como la que gran parte de la población vacunada comparte en las redes, sosteniendo orgulloso su carnet.

Vacunación de Horacio Rodríguez Larreta

La situación en la Ciudad

El lunes, Fernán Quirós afirmó que “las restricciones” por el coronavirus “decididamente aceleraron el descenso de casos en la Ciudad” de Buenos Aires y anunció que la próxima semana se llegará a un “primer hito”, pues se prevé que el 40% de los ciudadanos capitalinos esté vacunado.

“La Ciudad viene descendiendo antes de las restricciones, pero las (últimas) restricciones profundizaron el descenso. Las restricciones decididamente aceleraron el descenso de casos en la Ciudad y eso es lo que estuvimos viendo en los últimos cinco o seis días”, dijo Quirós a C5N.

Además, informó que “el 33% de los porteños tienen al menos una dosis de la vacuna y ese número es muy significativo” ya que “los países en general cuando han llegado al 40% han tenido un impacto epidemiológico” importante.