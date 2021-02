El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, adelantó que “todos los grupos de riesgo de la Ciudad de Buenos Aires van a estar vacunados” contra el coronavirus para las elecciones Primarias Abiertas y Obligatorias (PASO) de agosto. Asimismo, no tomó posición respecto de si los comicios deberían realizarse, aunque anticipó que la situación sería diferente a la actual.

Sobre su posible candidatura a algún cargo legislativo en las próximas elecciones, desestimó una potencial postulación. “No hablamos nunca de estas cosas. Hoy estoy plenamente enfocado en la pandemia”, afirmó Quirós en declaraciones a TN.

Y agregó: “Le dije a mi equipo que no gastemos un gramo de energía en nada que nos desvíe del objetivo. De todas las mediciones que me han hecho, de todas me enteré por los diarios”.

Por su parte, el ministro porteño reconoció que “las vacunas van llegando a un ritmo más lento de lo que estaba contratado, pero eso es un cuello de botella mundial”. Y opinó que para agosto “todos los grupos de riesgo de la Ciudad de Buenos Aires van a estar vacunados, si se cumple parte de lo que el Ministerio de Salud de la Nación ha indicado como contratación y entrega”.

“Hay muy pocas dudas que para agosto todos los grupos de riesgo de la Ciudad de Buenos Aires van a estar vacunados”, insistió.

A su vez, Quirós enfatizó “la estrategia de vacunación de los grupos de riesgo no evita la circulación viral, pero disminuye el daño de la circulación, porque evita que el que se enferma desarrolle una enfermedad grave o mortal y la circulación del virus no va a generar daño social”.

En ese sentido, cabe recordar que este viernes se abre la inscripción al registro de vacunación de mayores de 80 años en la Ciudad de Buenos Aires y la inoculación comenzaría la semana próxima. “A las 14 abrimos la inscripción en línea y por el 147 para mayores de 80 años”, informó Quirós, quien también precisó que “se pueden anotar personas a través de la página www.buenosaries.gob.ar o pueden llamar al 147 a partir de las 14.00 del viernes para pedir que los inscriban”.

“La Ciudad tiene 70 mil vacunas para 1.200.000 personas que pertenecen al grupo de riesgo. En la Ciudad de Buenos Aires no sobran vacunas, hay angustia por saber cuando llegan las nuevas vacunas”, cerró.