Empresarios gastronómicos convocaron a una protesta para el próximo sábado en Plaza Serrano, en el barrio porteño de Palermo, para reclamar por medidas que les permitan afrontar la crisis generada por las restricciones de la pandemia de coronavirus.

A partir de las 11 de la mañana del sábado, instalarán mesas y foodtrucks al aire libre con el fin de visibilizar la protesta. Algunos de sus reclamos son poder volver a trabajar los siete días de la semana, ampliar el horario de atención hasta la medianoche y poder recibir al público con un aforo del 30% en el interior de los locales por el frío.

Bares en la zona de Palermo (Foto: Federico Lopez Claro)

“Este miércoles tuvimos una reunión en la plaza, con presencia de dueños de restaurantes, bares y cervecerías de la Ciudad y varios también del Conurbano donde tratamos las distintas problemáticas y las acciones a tomar para poder afrontar está situación que tiene muy mal al sector”, dijo Yamila Guzmán, empresaria gastronómica, en declaraciones a CNN Radio.

La empresaria adelantó que convertirán la Plaza en un gran salón, con mesas, sillas y que habrá carteles y pancartas informando de cuantas familias dependen de ese trabajo. “Estamos desesperados porque vamos quedando muy pocos y hay muchas fuentes laborales que están a punto de perderse”, agregó.

“Nos estamos fundiendo. El servicio de delivery puede facturar entre un 10 o un 15% de lo que se trabaja de manera habitual. Y desde el Gobierno no llega ningún tipo de ayuda. El Repro tiene varias trabas legales y es para muy pocos. Y desde la Ciudad no pagaremos Ingresos Brutos por tres meses, pero eso no es ninguna ayuda, porque no se factura. Es una situación muy angustiante para todos”, concluyó la empresaria.