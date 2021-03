Una nueva estafa del “cuento del tío” tuvo esta vez como víctima a un jubilado de 92 años de Las Cañitas, a quien le robaron una suma millonaria valiéndose de un cerrajero del barrio, que participó del crimen sin saberlo.

El hombre, llamado Osvaldo, recibió un llamado de una mujer haciéndose pasar por su hija, que le anunció que enviaría un cerrajero para abrir la caja fuerte. Paralelamente, los ladrones llamaron a un cerrajero del barrio, y lo enviaron a la casa de la víctima.

“Siento mucha molestia por haber sido la herramienta que arruinó a un vecino”, dijo el trabajador, Adrián, a TN. Sobre el llamado, contó: “Me dijo que el padre me iba a estar esperando en la puerta del edificio”, y así fue.

Osvaldo lo esperaba, ya que su supuesta hija le había dicho que tenía “un negocio importante” y necesitaba documentación que él guardaba para poder completar un trámite.

Adrián visitó dos veces la casa de Osvaldo. Primero para abrir la caja fuerte, y luego, después de un segundo llamado, volvió para abrir “un tesorito” que había adentro. Según relataron a TN, los delincuentes llegaron después a la casa de Osvaldo, haciéndose pasar por empleados de su hija, y se llevaron una suma millonaria, los ahorros de toda una vida de trabajo.

“Fui la mano de obra de un robo”, se lamentó el cerrajero, que no supo la verdad hasta horas después del atraco, cuando la verdadera hija de Osvaldo se presentó en su local. “Me dijeron lo que había pasado y se me aflojaron las piernas”, recordó.

“Me enteré que lo internaron. Cuando Osvaldo tomó consciencia de todo lo que había pasado se descompensó”, narró el cerrajero.

El abogado que representa a la familia de la víctima, José Vera, dijo en Arriba Argentinos que “la fiscalía no dispuso ninguna medida” y la causa no avanza. “La justicia no ha venido ni siquiera a buscar los videos que tenemos”, precisó el letrado, tras lo cual remarcó que debido a la “inasistencia (que recibieron) por parte de la policía y el Estado” terminaron contratando una empresa de investigadores privados.