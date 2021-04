En el marco de la segunda ola de coronavirus y mientras el Gobierno evalúa nuevas medidas de restricción, en la Ciudad de Buenos Aires las autoridades planean liberar el estacionamiento en las calles para favorecer el uso del auto y, de esta forma, descomprimir el uso del transporte público.

“Vamos a volver a liberar los estacionamientos, como al principio de la pandemia, para que la gente pueda usar más el auto, que es menor foco de contagio”, indicó este miércoles a Clarín una alta fuente del Gobierno porteño. “Si se vuelve, se vuelve a lo que regía hasta hace un mes y desde el arranque de la ASPO, pero aún no lo tenemos 100% confirmado”, sumó una segunda fuente de la Ciudad.

Ciudad planea liberar el estacionamiento en las calles para descomprimir el transporte público

Cuál sería el régimen de estacionamiento

- Avenidas donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21: estaría PERMITIDO ESTACIONAR.

- Avenidas donde está prohibido estacionar las 24 horas: seguiría PROHIBIDO ESTACIONAR.

- Calles donde está prohibido estacionar días hábiles de 7 a 21: estaría PERMITIDO ESTACIONAR.

- Calles donde está prohibido estacionar las 24 horas: seguiría PROHIBIDO ESTACIONAR.

- Estacionamiento medido: NO TENDRÍA VIGENCIA.

- En las rampas, ochavas, cocheras, paradas de colectivos, cajones azules, dársenas exclusivas, entre otros, seguiría PROHIBIDO ESTACIONAR las 24 horas.

Ciudad de Buenos Aires

“Además, seguirá levantada la restricción de circular con auto por el centro y Tribunales. Se podrá circular sin permiso pero no estacionar”, amplió una de las fuentes. “Vos tenés que dejar el mayor tiempo posible a la gente al aire libre, no encerrarla. La gente se contagia en espacios cerrados, no en un plaza. Es una estupidez lo que están reclamando”, aseguraron a Clarín desde la Ciudad.

Se espera que el DNU que se anunciará durante la tarde de este miércoles plantee una especie de “toque de queda nocturno” desde las 22 hasta las 6, al menos por tres semanas, que regirá en las regiones más afectadas del país, entre ellas el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Se prohibirán además las reuniones sociales en espacios privados y salones, y se limitará la atención de restaurantes y bares —además del horario— a una capacidad del 30%.

Apertura de bares.

Según un funcionario de la Ciudad, “con una medida así, además, terminas de matar a la gastronomía porteña. Ya cerró el 20% por la cuarentena anterior, si ahora los obligas a abrir hasta las 22 y no les das ATP para que paguen los sueldos, cierra el 50%. Y no sé si me quedo corto”, consideró.

En este sentido, señaló que con medidas tan restrictivas “terminas de destruir también la actividad cultural, como cines y teatros. En la Ciudad, se perdió uno de cada tres empleos. Si volves a restringirlos, es un desastre” añadió.

Por su parte, el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, puntualizó en su cuenta de Twitter: “Cerrar a las 22 significa una herida de muerte para un sector que demostró en estos meses que la cultura es segura. Los centros de testeos que pusimos a disposición de manera gratuita para la comunidad artística demuestran que el 99,5% de los resultados son negativos”.

