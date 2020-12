A pesar del silencio oficial, las redes sociales estallaron con el encuentro masivo de chicos de las Promos 20 y 21 en el Balneario Municipal este viernes que pasó.

Tras la juntada, en la cuenta de Instagram de Vía Azul se hizo una encuesta en la que el 63% se manifestó a favor de que los chicos hicieran el festejo. De la votación participaron más de 2.300 personas y provocó una catarata de mensajes apoyando y criticando el encuentro.

Encuesta en la cuenta de Instagram de Vía Azul web

“Entiendo que se muere un familiar y no lo podes despedir ni ver como estamos acostumbrados, pero siempre culpan a los chicos por lo que pasa y el domingo que Bertellys declaro el toque de queda, la gente que estaba en el balneario era gente grande, familias que se preparaban para cenar en los fogones. ¿Está bien que se junten? Y no, pero lo que es justo que sea para todos, mayores, adolescentes y niños”, dijo una de las personas que opinó. Otro comentario constante es el velorio de Diego Maradona en Casa Rosada: “Se juntaron por Maradona y lo autorizó el Gobierno, mirá que no se van a poder juntar los chicos”.

Del otro lado, los que se oponen: “Acá hace dos días no pudimos velar a mi tia y la Promo se puede juntar avalado x el municipio. Triste”. En el mismo sentido, un seguidor comentó que “no tienen respeto por nada, la Promo es joda. Una etapa hermosa de la vida, se entiende, ¿pero más importante que la salud? Mi viejo murió por covid y no lo ví nunca más. No tienen respeto por nada, ni siquiera por el dolor ajeno. No se les pide más que empatía. Entiendo que para ellxs es re difícil ponerse en el lugar del otrx. Pero un esfuerzo, no les cuesta nada. Asco y tristeza”.

“Yo opino que esto es negligencia y poca gestión de los que nos gobiernan porque no son coherentes con sus medidas de restringir inconstitucionalmente la circulación como si el covid dijera che a tal hora contagio. Es cualquiera todo, todos son egoístas, todos se miran el ombligo. Lamentablemente me da vergüenza ser ser humano”, escribió una seguidora de Vía Azul.

“La verdad es que el COVID nos mostró lo que verdaderamente somos. Somos una sociedad que no nos importa nada más que nosotros mismos, y esto de los chicos es poco grave con respecto a las veces que por un motivo se violaron todos los protocolos. Pero además se agrava el hecho de que quiénes más debían dar el ejemplo fallaron y hoy tenemos a la vista los resultados, con la suerte de que el virus no fuera más letal”, sintetizó un usuario con una mirada que excede esta juntada.