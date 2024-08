Una cordobesa hizo un pedido en Tulúm y cuando llegó el delivery, era otro cordobés pero de Arroyito

En la plataforma Tik Tok se dio una situación muy particular y llena de emoción, porque una cordobesa aylentrejorichter hizo un pedido “muy cordobés” de mafaldas y criollos para ser entregado por delivery y cuando llegó dicho delivery era otro cordobés pero de nuestra ciudad de Arroyito, Fabián “Bombón” Ludueña.

En el video publicado en su perfil, Aylen cuenta que vive en Minnesota y que como allí no hay nada de los placeres argentinos, hace un pedido para darse el gusto y sale de la vivienda aguardando al delivery. Cuando llega el muchacho y le dice “hola amiga” la tonada lo mandó al frente, y si, se encontraron dos cordobeses en México.

La sorpresa para nosotros es que el delivery es un joven de Arroyito más conocido como bombón Ludueña que le entrega el pedido y “no pará... de donde sos?” a lo que Fabián contesta “de Arroyito, Córdoba”... “nooo estamos copando”.

La joven dice “de Córdoba,,, jaja”, y Fabián responde “Aguante Córdoba”, “que maestro amigo”. Bombón entrega su pedido bromean sobre que la joven es de Belgrano y el nacido en Arroyito de Talleres. Tal fue la onda que bromean sus equipos y ambos concuerdan “Dios nos cría y el caribe nos amontona”

La historia no termina aquí, sino que Aylen subió a su perfil un segundo video tras el nuevo pedido de criollos para gastar lo que tenía del dinero mexicano. Luego de publicar el primer video Aylen comenta que Bombón es famoso en Arroyito debido a la cantidad de saludos que le enviaron.

“Estoy re feliz y encima mi hermano lo conoce también”, y agrega que desde Canal 3 Arroyito le harán una nota debido a la repercusión del video. En el video aparece Bombon en su moto para entregar el pedido, “pero bomba sos una celebridad de Arroyito y no me contaste” y bombón le dice “te dije que era famoso y que no quería hacer el video”

“Acá le traemos, todo lo que ud ha pedido, y le vamos a hacer un obsequio también”... “no me digas que hay regalo”. Cierran el video muy emocionados, por la onda que nació tras un pedido de mafaldas y criollos, comenta Fabián “gracias a vos porque en 7 meses que estoy acá me acercaste mas a mi hijo que una llamada”.

“Mi hijo me llamó diciendo que me amaba, y un montón de cosas lindas asi que te agradezco de corazón. La verdad que te agradezco y se me pone la piel de gallina. Sos una persona increíble”. “saludos a nuestras familias”. Lo que nació como un pedido removió todas esas sensaciones de destinos que se cruzan y que llenan de emoción.