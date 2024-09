Sociedad Sportiva Devoto, Almafuerte de Las Varillas, El Ceibo y El Tala jugarán la Liga Prefederal de Básquet

La competencia comenzará el domingo 6 de octubre, los siete clasificados de Liga Provincial A y B al Pre Federal, que se unirán a los cinco que ya conservaban la plaza. El viernes 27 se llevó a cabo el sorteo de las zonas: Almafuerte y el Ceibo están en la A, El Tala en la B y Devoto en la C.

El Tala San Francisco

Sociedad Sportiva Devoto

Serán 12 equipos divididos en tres zonas de cuatro conjuntos cada una. La primera fase será todos contra todos ida y vuelta en cada zona. Clasificando a la siguiente instancia los primeros y segundos de cada grupo más los dos mejores terceros. Estos 8 equipos clasificados se ordenarán del 1º al 8º.

Almafuerte de Las Varillas Liga Federal de Básquet

La Zona A tiene Almafuerte de Las Varillas y El Ceibo de la Asociación de San Francisco junto a Matienzo y Sportivo 9 de Julio. Para la zona B donde quedó El Tala de la Asociación San Francisco contra Banda Norte, Central Argentino y Sportivo Bolivar. Finalmente en la Zona C donde está Sportiva Devoto comparte grupo con Deportivo Norte, Bochas Sport y A.D. 9 de Julio.

El Ceibo Liga Federal de Básquet

La segunda fase será en instancias de playoffs. Los Cuartos de Final serán al mejor de tres juegos con el formato de 1 – 2 . El primer juego en cancha del equipo con peor ubicación, segundo y eventual tercer juego en cancha del equipo mejor posicionado. El juego dos y tres serán en días consecutivos. La distribución de partidos será 1º vs 8º, 2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º. Los ganadores clasifican a semifinal y obtienen el pase a la Liga Federal 2025. Los perdedores pasan a jugar reclasificación por las últimas dos plazas disponibles.

La reclasificación será al mejor de tres juegos con el formato de 1 – 2, idéntico al anterior. Los equipos se ordenarán del 1º al 4º por mérito deportivo, jugando el 1º vs 4º y 2º vs 3º, tomando el ordenamiento de la Primera Fase. Las semifinales y final serán a un juego en cancha del mejor posicionado. Los días y horarios oficiales para los partidos establecidos por la Federación son los días domingo a las 20 horas. De todas formas los clubes podrían cambiar la fecha de juego.

Sorteo grupos Pre Federal de Básquet

