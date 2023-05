Silvia Bernardi se presenta a las elecciones para intendente de La Tordilla por Juntos por el Cambio

Durante la noche del viernes 5 de mayo en el Salón de Jubilados desde las 21 hs. se presentó lanzando su candidatura a la intendencia de La Tordilla, la Dra. Silvia Bernardi, ante una gran cantidad de vecinos, invitados, referentes políticos de la zona y junto a su equipo de trabajo.

Estuvieron presentes el candidato a intendente por Juntos por el Cambio en Arroyito Mauricio Cravero, el Jefe Comunal de Colonia Las Pichanas Linder Landra, el Presidente Comunal de Las Gramillas Diego Alberione, el presidente comunal de Toro Pujio Emiliano Ribodino, y otros referentes de Juntos por el Cambio.

Silvia Bernardi Juntos por el Cambio La Tordilla Foto: Vía Arroyito

Silvia Bernardi Juntos por el Cambio La Tordilla Foto: Vía Arroyito

Luego de presentar a quien será su equipo de trabajo formado en su mayoría por jóvenes, Bernardi dijo unas palabras para los presentes “soy nueva, he participado en unas reuniones donde me pidieron algunas propuestas en salud, y quedé fascinada con todos pero especialmente con los jóvenes, porque uno piensa que los chicos están de joda nada más, pero había mucha gente joven trabajando”.

“Salieron varios nombres para ser candidatos, me gustó la idea, me lo propusieron y primero lo hablé con mi familia, con mi tios que me guian porque ya no tengo a mis padres, y bueno acepté, es un desafío, algo nuevo”.

Silvia Bernardi Juntos por el Cambio La Tordilla Foto: Prensa JXC La Tordilla

En la semana, serán presentados los integrantes de la lista que acompañará a Bernardi, luego de que sea oficializada por la Junta Electoral de La Tordilla, y gran parte de sus propuestas para disputar la intendencia.

Agregaba “conformar esta lista con toda gente nueva, creo que es lo que hace falta, un cambio, vamos a avanzar en las propuestas en el crecimiento del pueblo, lo más importante es el trabajo, el pueblo se está convirtiendo en un pueblo de adultos mayores, lo jóvenes ya no tienen oportunidad entonces se van, y uno de los objetivos es ver la forma de generar fuentes de trabajo, muchos problema de vivienda, y sobretodo queremos un gobierno con los valores de la verdad, la equidad, un gobierno inclusivo para todos y cada uno de los habitantes de La Tordilla y de la zona rural”.

Presentación Dra. Silvia Bernardi - Gentileza Juntos por el cambio La Tordilla.