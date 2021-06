Los Halcones Rojos se despidieron de la mejor manera de su Burbuja. Fue el mejor partido de todo el año 2021 para el “santo” que con este resultado mantiene las posibilidades de clasificar a la instancia de Playoffs. El próximo miércoles recibirá a Colón de Santa Fe.

De principio a fin los locales fueron superiores a su rival y en ningún momento el triunfo estuvo en duda para los de Sebastián Torre, la progresión en el marcador así lo demuestra 25-12, 49-20, 68-34 y 87-53. Contundente victoria para los de la calle Corrientes que se aferran a la ilusión tras este encuentro.

La gran figura fue Nicolás Solari con 28 puntos, 7 de 8 en triples y 10 de 11 en tiros de campo. Ligorria, Oberto y Assum aportaron con doble dígito. Por la actualidad de los chaqueños el triunfo no solo es importante para seguir en competencia si no para encontrar envión anímico y mental que no venían tenido los de San Francisco.

En el tercer juego, el anterior, venció a Independiente de Santiago del Estero 73 a 72, con sufrimiento hasta los instantes finales, y obtuvieron la primera victoria en su Nido. El tablero tuvo una progresión de 14-15, 36-28, 54-50, 73-72 para el triunfo final de los Halcones Rojos.