La Oficina del PAMI Arroyito debió trasladarse a la Terminal de Ómnibus

Durante la semana, la oficina Arroyito del ente nacional PAMI finalmente se trasladó a la Terminal de Ómnibus, ante el comunicado de parte del Municipio de la ciudad de que, por falta de presupuesto, no podía afrontar el alquiler del local del que se había hecho cargo tiempo atrás.

El Titular de la oficina Roberto Tabacchi dialogaba con Arroyito Informa de Canal 3 comentando cual es la situación, “cuando saquen los turnos por internet les va a salir Fulvio Pagani 730 estamos en la terminal, en la parte de las boleterías viejas”. Cabe destacar que los usuarios de PAMI están muy molestos y descontentos.

Respecto al motivo de la mudanza, comentó “se estaba haciendo cargo la Municipalidad de Arroyito, manifestaron que no tenían presupuesto para seguir pagando el alquiler, cosa que no lo dudo, es un tema económico municipal, y ellos nos cedieron este espacio para que se maneje el PAMI acá. Para el Municipio esto es definitivo, por más que realice otra gestión por otro lado”.

Roberto Tabacchi titular PAMI Arroyito Foto: Hugo Higinio Schiavoni

“Yo estoy agradecido con el Municipio pero me parece que esto no es lo más adecuado, hoy tuviste suerte porque está fresco, si hubieras venido ayer, no se podía estar, por más que esté gestionando otras cosas por medio de PAMI, pero hay cosas que hay que mejorar”.

Agregó el titular “la sala de espera es común al paso de la terminal, me preocupa sobretodo el tema de los baños, los baños son comunes con la terminal, no tenemos baños propios, imaginate que viene gente discapacitada y demás y se complica”.

“Le pido a la gente que respete los turnos programados por favor, en el horario habitual de 6 a 14 hs., el espacio es reducido, hoy somos 2 pero cuando estemos todos no hay lugar, no hay forma de hacerlos entrar. Agradecer a Santiago Ferreyra y a los chicos del corralón que se portaron muy bien porque no mudamos rápido y a la CESPAL que nos dieron conectividad y pudimos trabajar hasta el último momento y solo perder un dia hasta que nos trasladamos acá”.