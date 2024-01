El Municipio dio de baja la concesión del sector 3 del Balneario de Arroyito y aceptó la oferta para el sector 2

Con el verano al pleno en esta parte del globo y con el Balneario Municipal de Arroyito con gran convocatoria, el Municipio determinó finalizar y dar inicio a dos sectores para concesión respectivamente, ubicados en la parte central en la Costanera del Río Xanaes.

Respecto al sector 3 ubicado sobre Avenida Perón, donde funcionaba el local Río y anteriormente Xhela, el Secretario de Modernización José Solera comentaba “se le pidió a los concesionarios que realizarán la inversión correspondiente de acuerdo al proyecto inicial, como venía retrasado, el proceso legal llegó a la firma de un decreto de la rescisión definitiva y se queda a la espera de que abran los juzgados para pedir la devolución de las llaves y la restitución del edificio”.

Agregó “entendemos que las inversiones no están acordes al proyecto presentado, además hubo una apertura no permitida, no habilitada, y la jueza procedió a la clausura del lugar. La intención del intendente siempre fue que ese lugar estuviera funcionando normalmente”.

Sector 2 Balneario Municipal Arroyito Foto: Hugo Higinio Schiavoni

Para el sector 2, Solera comentó “para ese lugar se habían presentado 3 opciones y fue ganadora una heladeria y cafeteria muy conocida del centro de la ciudad La Aldeana, que está en obra para adecuar el lugar y se tiene previsto que abran normalmente para el mes de febrero”.

Fuente: gentileza Arroyito Informa Canal 3.