En la última sesión del Concejo Deliberante el Concejal Wilson Genesio dialogó con Arroyito Informa Canal 3 para mostrar su descontento al no ser invitado como concejal para participar del acto donde el contador Luis Pagani Ceo y Presidente del Grupo Arcor recibió el reconocimiento como Ciudadano Ilustre de Arroyito.

“Por alguna razón que desconozco, el Departamento Ejecutivo decidió no invitar a quienes forman parte de las fuerzas políticas minoritarias (Bloque UCR concejales Cravero, Martínez y Francisca y Genesio del Vecinalismo Independiente) no nos invitan, solo invitaron a los concejales del oficialismo y a los funcionarios públicos y nos dejan de lado, lo considero reprochable”.

“Yo públicamente lo quiero reprochar porque me parece un acto realmente decadente, muy triste, de menosprecio que agiganta la distancia del hecho de poder trabajar juntos, creo que el Concejo Deliberante se ha esforzado en estos últimos años en trabajar juntos y corregir juntos situaciones, pero en este caso literalmente nos han dejado afuera”.

“Habla no tanto de nosotros los concejales, habla más bien de aquellos que decidieron realmente dejarnos afuera y no porque no hubiese lugar, dijeron que eran cuestiones sanitarias, pero estamos hablando de 4 sillas más, estamos hablando de eso. Es el órgano en donde están representadas las fuerza políticas elegidas por el pueblo”.

Fuente: gentileza Canal 3 Arroyito