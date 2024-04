Dr. Andrés Cersósimo: “hemos tenidos decesos, confirmados tenemos un solo paciente que no pertenece a Arroyito”

Con la presencia del Director Médico Dr. Andrés Cersósimo, la Jefa de Infectología Dra. Mónica Rodríguez, la Vicedirectora Administrativa Mariela Galimberti, Dr. Lasello por la Guardia y la Coordinadora de Ambiente Municipal Daniela Sosa se realizó la conferencia de prensa en el Hospital Carlos J. Rodríguez para informar sobre la epidemia de dengue que sufre Arroyito.

Conferencia de prensa Dengue en Arroyito Hospital Carlos Rodríguez Foto: Prensa Municipal

El titular del nosocomio Dr. Andrés Cersósimo comentó “la serología del dengue se la hace solamente para pacientes internados, los diagnósticos son sindromicos, atendemos a pacientes que vienen con síntomas de dengue lo consideramos dengue pero si no es de internación no le hacemos el análisis”.

Sobre los decesos agregó “hemos tenido decesos confirmados tenemos 1 solo paciente confirmado con dengue con patologías asociadas que no pertenece a Arroyito, a una localidad vecina, nada más. Lo otro no está confirmado. Nosotros cargamos en un sistema y Provincia es quién elabora la estadística de los decesos por dengue”.

Conferencia de prensa Dengue en Arroyito Hospital Carlos Rodríguez Foto: Prensa Municipal

La Dra. Mónica Rodríguez aqregó “nosotros cargamos todo aquel paciente hasta el 20 de febrero se cargó con serología con el nuevo protocolo donde el laboratorio central no recibía mas muestra para pacientes ambulatorios nosotros empezamos a actuar de esta manera con respecto a los síntomas que son claritos del dengue, vamos viendo lo que presenta el paciente hacemos la ficha y la cargamos en SISA. Nosotros tememos 1100 fichas cargadas hasta el miércoles que paso. Tuvimos un retraso en estos días que lo vamos a actualizar para hacerlo todos los días”.

Cersósimo agregó sobre los casos que hay en nuestra ciudad respecto a otras localidades “en Arroyito la carga que tenemos es muy buena, la atención es muy buena tanto en lo publico como en lo privado, no se como cargan los demás, todo depende de los otros municipios, nosotros todo paciente que ingresa sospechoso lo cargamos como posible dengue porque hacemos diagnostico en base al síndrome a lo que presenta. Córdoba está desbordado”.

“Hoy tenemos 4 internados por dengue con patología, sindromico de dengue y no tenemos la serología confirmada la tendremos en la semana demoran 4 o 5 días. No tenemos un diagnostico, por eso se nos ha perdido el porcentaje determinado de dengue, ya que mucho ambulatorio no tenemos la serología. Concretamente no sabemos en Arroyito. Tenemos una estadística de los sindromicos que esta por arriba del 50%, más del 50% de concurrencia a la guardia es por dengue”.

Mosquito transmisor de Dengue Foto: Gobierno de Entre Ríos

Los datos que proporciona el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba arrojan que Arroyito tiene 1024 casos confirmados de dengue y sigue en la posición 2 luego de Córdoba Capital que tiene 11.726 casos. Luego se ubican Brinkmann (780); San Francisco (688); Villa María (662); Las Varillas (479); La Calera (422); Luque (395); Bell Ville (379) y Devoto (362).

Además confirma un total de 24 fallecimientos desde el inicio de la temporada. Del total de fallecidos el 58% corresponden a Capital y el resto al interior. El 60% eran mayores de 60 años. El 71% poseía alguna comorbilidad o factor de riesgo.