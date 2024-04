Arroyito: una mesa de diálogo entre el Municipio y el SOEMA pone pausa al conflicto municipal

Debido al conflicto que comenzó la semana pasada entre el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales y el Ejecutivo Municipal, en las últimas horas se abrió una mesa de diálogo y se llevará adelante mediante una reunión el miércoles 3 de abril, a las 11:00 hs.

El conflicto comenzó el miércoles 27 por parte del SOEMA donde aludían que realizarán asambleas el 3 de abril en todas las áreas municipales ante la falta de respuesta del Ejecutivo y el inclumpliento salarial.

Posteriormente el intendente Gustavo Benedetti dialogó con Vía Arroyito para confirmar que “esta medida es absurda, se van a descontar las horas que no se trabajen” y además agregó “Perjudican las fuentes de trabajo, no tienen derecho a plantear ningún reclamo, es injusto. A los representantes del SOEMA, que tienen sus sueldos pagados por el municipio, no les alcanza”.

Carta enviada por el SOEMA al Municipio de Arroyito Foto: SOEMA

El Secretario General del S.O.E.M.A Diego Domínguez envió al intendente municipal Gustavo Benedetti una carta informando que levantan las asambleas previstas para el miércoles 3 de abril tras la convocatoria efectuada por el Ejecutivo a fin de buscar una solución.

Consultado Diego Domínguez comentó “lo que más reclama el empleado municipal son los aumentos que no se han pagado en tiempo y forma. Hoy nos resta cobrar el 13,2% que es la inflación de febrero, y la forma nosotros pedimos que sea en lo remunerativo y ellos lo pagan en el básico. Eso está en el convenio firmado, hace desde el 22 de marzo que le vengo enviando notas y no respondieron nada y no pagaron nada”.

“Nosotros vamos a agotar todas las instancias de diálogo como lo hemos hecho siempre, y que pasaria si no hay acuerdo lamentablemente empezaremos con alguna acción gremial”.