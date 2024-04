Arroyito: el intendente Benedetti le responde al SOEMA, “esta medida es absurda, se van a descontar las horas que no se trabajen”

Durante la semana pasada, el día miércoles 27 el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Arroyito emitió un comunicado donde planteó que comenzará con asambleas en todas las áreas municipales a partir del miércoles 3 de abril.

Respecto a este tema, el Municipio de Arroyito también emitió un comunicado por la Asamblea Permanente del gremio, donde dejó en claro diferentes puntos, exhortando al diálogo maduro y responsable para que así podamos ponernos en los lugares que hoy la sociedad necesita y exige.

En diálogo con Vía Arroyito, el intendente Gustavo Benedetti redobló la apuesta y se mostró molesto por la situación “me preocupa esta medida sin sentido de responsables gremiales de SOEMA por la acción que seguramente va en perjuicio de la fuente de trabajo que tanto estamos procurando sostener”.

Gustavo Benedetti Acto de Apertura de Sesiones Ordinarias 2024, Foto: Prensa Municipal

El intendente agregó “pero acá parece que los representantes del SOEMA, que tienen sus sueldos pagados por el municipio no les alcanza y es algo que vamos a rever en los próximos meses ya que en el Sindicato de la Alimentación se los abona el mismo gremio por ejemplo”.

Fue contundente Benedetti “por eso quiero dejar en claro que se van a descontar las horas de paro o asamblea que realicen en la presente semana, ya que el Municipio en un esfuerzo enorme y depositó sus salarios el dia 27 de marzo cuando el estatuto prevé hasta el 4° día hábil del mes siguiente, lo que es reconocido por los empleados, pero parece a los representantes del soema no lo llegan a entender”.

En el comunicado, el Ejecutivo hacía referencia a la situación actual “se viven momentos complicados, queremos garantizar las fuentes de trabajo, pero en esta coyuntura social y económica nos exige a todos hacer un esfuerzo extraordinario, aunar criterios y tener como prioridad que hoy la sociedad nos necesita más que nunca”.

En el cierre sentenció “lo que hacen estas medidas de los representantes del SOEMA es que atenta contras los puestos de trabajo, se están equivocando fiero. El que no preste el servicio no va a cobrar, no es legal y los contratos que vencen el 30 de abril son puestos en juego con medidas insensatas. El tema de que las autoridades gremiales cobran el sueldo del municipio sin trabajar a eso lo vamos a ver, vamos a cambiar del estatuto”.