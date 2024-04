Domingo perfecto para los de Arroyito en la Liga Regional, ganaron el Deportivo y Cultural y el Sportivo 24

La anteúltima fecha de la primera rueda en la Oeste dejó los triunfos de la verde y del rojo. Además, el clásico de Rio Primero terminó igualado sin goles y en Santiago Temple Sarmiento y la Vélez de Tránsito igualaron 1 a 1. El miércoles 1 se juega la fecha 9 que será el cierre de la primera parte del certamen que dio inicio a la temporada de nuestro fútbol.

Fútbol Deportivo y Cultural Arroyito Foto: Prensa CDyCA

Cultural Arroyito venció por 1 a 0 con gol de Fabrizio Schiavoni al Ateneo Santa Rosa, el Sportivo 24 de Septiembre le ganó a al Atlético por 4 a 2 con dos goles de Facundo Peralta, Nicolas Mansilla y Mariano Caro, en Santiago Temple, Sarmiento y la Vélez de Tránsito empataron 1 a 1, Belgrano y Rivadavia en el clásico de Río Primero empataron 0 a 0. El CAPU tuvo fecha libre.

Fútbol Sportivo 24 de Septiembre Arroyito Foto: Prensa Sportivo 24 de Septiembre

La tabla de posiciones sigue teniendo a Rivadavia en lo más alto con 17 puntos, Belgrano tiene 16, el Atlético suma 12, el Cultural Arroyito tiene 11 y se metió en la zona de clasificación. Pueblos Unidos 10, el Sportivo 24 de Septiembre tiene 5 puntos junto al Ateneo, la Vélez y Sarmiento. Para el miércoles 1, en lo que es la última de la primera rueda, jugarán Sp. 24 de Septiembre vs Capu, Sarmiento ST. vs Cultural Arroyito, Rivadavia SR vs Atlético SR, Ateneo SR vs Belgrano RP. Libre: Vélez.