Fausto Arnaudo remó desde el fondo y logró clasificar en el 5° puesto para la final del Academy Trophy

No es de extrañar que la garra de Fausto y la visión de ganador afloran en él cuando las cosas no están fáciles, y en la jornada del día sábado 27 dio otra muestra más de que las cosas pueden salir bien o mal, porque muchas veces no dependen de uno, pero jamás el joven de Arroyito bajará los brazos.

Si ponemos en contexto, debido a un accidente en el cual no estaba involucrado sino que la ligó de arriba, durante el viernes por el piso húmedo un semi trompo delante hizo que intentara esquivar la situación y se fuera al pasto, del cual los comisarios no lo dejaron ingresar.

Fausto Arnaudo Academy Trophy Foto: Curva 1

Parecía que el trabajo de Fausto Arnaudo, Germán y Nicolás Cigna que había mostrado que debía estar muy arriba en la clasificación se caía, luego de un viernes tremendo, el joven de nuestra ciudad lo volvió a hacer.

En el primer WARM-UP A-C en el comienzo del sábado, Fausto logró un tiempo tremendo y se ubicó primero con 51.086 marcando la mejor vuelta, lo que hacía que las noticias desde el viejo mundo sean buenas.

Alrededor de las 10 hs. en el QUALIFYING HEAT A-C por una penalización el piloto de Arroyito quedó en el puesto 12 con un tiempo de 1:07.106. Ya en la tercera salida QUALIFYING HEAT A-D, Fausto quedó 5° con un tiempo de 54.613.

Sin tiempo de registro del viernes salió desde atrás de la parrilla y marcando unos parciales muy buenos, Arnaudo largará desde la 5° posición en la final del domingo 28.

El Domingo 28, la hora de la verdad, tendrá desde las 8:45 hs. el Warm-up A-B, luego a las 10:25 hs. la Qualifying Heat A-B y finalmente desde las 13.55 hs. la Final.