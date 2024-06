Comienzan las definiciones de los Torneos de la Liga Regional con polémica incluida

Si bien el Apertura de la Sur ya tiene su campeón, Alianza Carrilobo el resto de las zonas está cerrando su etapa regular que refiere al fútbol masculino. Los malos arbitrajes y la programación de los partidos de en las últimas fechas son un tema de contradicción constante; puntualmente la zona oeste jugará tres fechas en una semana, un disparate ya que es un torneo amateur. En el fútbol femenino con un reglamento diagramado sobre la marcha también ha generado malestar en los clubes participantes. Ya de por sí al fútbol femenino desde los clubes y la casa del fútbol del este cordobés no se le da la importancia que merece.

En Inferiores el fin de semana que pasó hubo fecha el sábado y lunes para la Zona Oeste. En Mayores, a partir del domingo 16 de junio, luego el jueves 20 y el domingo 23 se jugarán las tres fechas que faltan para finalizar la etapa regular del Apertura. La exigencia para los futbolistas de Primera y de Reserva (muchos jugarán la doble fecha de inferiores con las categorías Prejuvenil y Juvenil, o sea; estos chicos jugarían hasta 5 partidos en una semana) es muy alta teniendo en cuenta que nos referimos de deporte amateur.

A esto hay que sumarle los “pésimos” arbitrajes que generan nos solo descontento, en muchos casos violencia como pasó el domingo en la cancha del Cultural donde el juez no sancionó una falta que terminó en una lesión grave para un jugador de la verde y después lógicamente el partido se le fue de las manos. Los partidos se programan en cualquier día y horario lo cual también le da ventaja deportiva quienes juegan con el resultado puesto.

Fútbol Femenino Liga Regional San Francisco Foto: Prensa Redes Sociales

En el Fútbol Fermino la situación es similar, ya de por si el formato del torneo es bastante pobre, Ocurre que varios clubes expresaron su disconformidad por la forma en la que se definirá los torneos de Fútbol Femenino de la Liga Regional. La primera polémica radica en que si sos primero en la Tabla General por Instituciones debes definir con el segundo el título; sin importar la diferencia de puntos entre ambos clubes según lo aplicado en el reglamento.

La jornada es en la cancha del club que terminó primero en la General, pero el mismo debe hacerse cargo de todos los gastos que implican la organización de esa fecha a lo que se le suma que en caso de igualdad de puntos el Campeón del Apertura por Instituciones se define por sorteo. Bastante desprolijo. El otro tema que generó descontento es el de que más allá de que esta temporada hay un campeón por cada categoría; los clubes que no completan la grilla de competencia (no tienen las 4 categorías) están en las mismas condiciones que los que si cumplieron con lo que exige el reglamento. Más allá de la desventaja de perder puntos en las divisiones que no presentan.