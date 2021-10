La castración de perros y gatos en Arroyito ha pasado a ser un tema de trato diario y donde las posturas se han definido en momentos donde se busca un rumbo definitivo. En las últimas horas se llevó a cabo la Marcha de Corazón de Trapo por las calles de Arroyito, esta noche sesiona el Concejo Deliberante luego del cuarto intermedio, el Concejal Genesio se refirió al tema y el intendente Benedetti llama a concurso para designar a un profesional veterinario.

Sesion Ordinaria Concejo Deliberante Arroyito

Respecto a la Sesión del Concejo Deliberante, hoy Jueves 14 de octubre a las 19:30 hs. con tolerancia de 15 minutos, en el Teatrillo Municipal José Francisco Guarch, se reanudará el cuarto intermedio correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 30 de septiembre 2021, para tratar el Proyecto de Ordenanza: “nuevo régimen regulatorio para el control y equilibrio poblacional de perros y gatos” presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal y a continuación el Proyecto de Ordenanza “autorización al Intendente Municipal a contratar veterinario para el programa de control ético de la población canina y felina urbana (castraciones)”, presentado por los Concejales del Bloque “Todos Juntos por Arroyito” Jorge Amantini, Jaquelina Verón, José Luis Colazo y Marcelo Ferrero, concejales del Bloque “Unión Cívica Radical” Mauricio Cravero, Lidia Martínez y Carlos Francisca, y por el Bloque “Vecinalismo Independiente” Wilson Genesio. Cabe destacar que no se une a esta presentación Alejandra Díaz quien presentó el proyecto anterior.

Los integrantes de Corazón de Trapo hicieron referencia a los concejales que no quieren aprobar la Ordenanza presentada a lo que el concejal Wilson Genesio del Vecinalismo le comentó a Vía Arroyito “les comenté a las chicas de Corazón de Trapo que la información que tienen es errónea, no es así como ellas dicen y pese a que se los aclaré parece que tienen el discurso de alguien más que les vende una mentira. El intendente tranquilamente puede hoy contratar a los profesionales y al personal que necesite para llevar adelante la cantidad de castraciones necesarias. No necesita ningún tipo de ordenanza porque ya existen”.

Wilson Genesio Vecinalismo Independiente Arroyito

Agregó “el Refugio Canino está creado, si no se ha invertido en mejorar las instalaciones, la infraestructura, en personal, los profesionales, también ha sido netamente decisión del Ejecutivo, todos los años cuando aprobamos el presupuesto hay una partida para el refugio canino que siempre reclamamos que debería ser más y atender a las necesidades y poder sacar a los perros de la calle. Si no se hace no es porque no hay una ordenanza sino porque el Departamento Ejecutivo decide no sacarlos, no necesita nada que aprobemos porque todo lo habilita para hacerlo”.

“He intentado dialogar con ellas para ver si podían entrar en razón en lo que considero están erradas, pero están cerradas que tiene que aprobarse, así como está. La ordenanza copia artículos que ya están legislados, artículos de leyes provinciales y nacionales, pero luego plantea cosas que son inviables para el Municipio. Yo estoy totalmente comprometido que podamos aprobar un proyecto de ordenanza que sea serio, viable, que el Ejecutivo lo pueda cumplir, que no deje vacíos legales y que se pueda generar un plan de acción de urgencia donde se establezcan pasos a seguir. Lamento que esta asocición civil haya cerrado sus oídos al planteo de todos los concejales, la mayoría esta muy abierto al dialogo no todos, pero tengo que pensar dos cosas hay gente que las está llevando a equivocarse de esta manera o tienen una actitud que no les permite sentarnos a dialogar coherentemente”.

Por último el intendente Gustavo Benedetti en la jornada del jueves 14 fijó como fecha máxima el 30 noviembre para designar por concurso a un profesional veterinario en planta para la realización de castraciones y pidió a los ediles traten el proyecto original.

El comunicado del Ejecutivo agrega “Dicho proyecto de ordenanza fue elaborado y consensuado en conjunto con organizaciones protectoras de animales, teniendo en cuenta que la presente ordenanza unifica los proyectos anteriores vigentes y crea nuevas disposiciones en beneficio de las mascotas, pero sobre todo haciendo hincapié en que las castraciones masivas deben ser sostenidas en el tiempo y que declara que es un tema de salud pública”.

Según estimaciones y versiones de actores en el tema durante la sesión de éste jueves 14, los concejales pedirían el pase a comision del Proyecto tratado el 30 de septiembre que tiene cuarto intermedio y a continuación se aprobaría el nuevo Proyecto presentado por la mayoría de los concejales “autorización al Intendente Municipal a contratar veterinario para el programa de control ético de la población canina y felina urbana (castraciones)”.