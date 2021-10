En la jornada del jueves 14 de octubre, el Consejo Deliberante de Arroyito volvería a sesionar en el Teatrillo Municipal, y se debería tratar y definir el Proyecto de Ordenanza, que tiene pedido de cuarto intermedio, “Nuevo régimen regulatorio para el control y equilibrio poblacional de perros y gatos”.

Desde la Asociación Civil Corazón de Trapo llevarán adelante una marcha en la Plaza 25 de Mayo el miércoles 13 de octubre a las 20 hs. para exigirle a los concejales el tratamiento y aprobación del proyecto, aludiendo a los ediles Wilson Genesio, Mauricio Cravero, Marcelo Ferrero y Jorge Amantini quienes no votarían a favor para aprobar dicha ordenanza.

//Ver también: Sesión Ordinaria: en el recinto vecinos pidieron más castraciones para perros

Consultadas las integrantes de la asociación, nos comentaban “somos apolíticos y solo buscamos el bien para los sin voz, el tratamiento realizado la última sesión nos lleva a hacer esta marcha para ser escuchadas”.

//Ver también: Javier Novara: “el Municipio incorporará un veterinario a planta permanente por concurso para realizar castraciones todos los días”

Sandra agregó “la ordenanza la hizo Alejandra Díaz con algunos detalles e ideas que pasamos nosotras para llevarla adelante, pero se ponen en contra. Nosotros no tenemos nada con el intendente en este momento, porque le pidió a Alejandra Diaz que hiciera esta ordenanza, nosotros estamos yendo contra los concejales que no quieren votarla a favor. Esto no es así, nos obligaron a hacer esta marcha, sabemos que hay muchos que están en contra, es la única forma de llegar a este es presionar”.