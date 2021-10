En la ultima sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Arroyito, los ánimos se volvieron a elevar cuando varios vecinos vieron que el Proyecto de Ordenanza: “Nuevo régimen regulatorio para el control y equilibrio poblacional de perros y gatos” terminaba en un cuarto intermedio por unanimidad y con tratamiento priorizado.

Es así que el jueves 30 de septiembre, volvió a sesionar el Concejo Deliberante de Arroyito con 4 Proyectos de Ordenanza: Proyecto de Declaración: “Declaración de interés municipal el proyecto educativo “Mil Caminos”, presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con Despacho de Comisión y aprobado por unanimidad.

Sesion Ordinaria Concejo Deliberante Arroyito Canal 3 Arroyito

Además “Ratificación del convenio de cooperación y colaboración en el marco del Programa Más Vida Digna” Presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, con Despacho de Comisión y aprobado por unanimidad y “Aprobación del plano de mensura, unión y subdivisión de los lotes ubicados en las manzanas 218 y 459, según plano de catastro municipal de la Ciudad de Arroyito, de propiedad de Municipalidad de Arroyito” que fue enviado a Comisión.

Sesion Ordinaria Concejo Deliberante Arroyito Canal 3 Arroyito

Respecto al Proyecto sobre las mascotas, varios vecinos de diferentes movimientos, grupos a favor de los animales y en general, hicieron hincapié en que varios puntos del Proyecto estaban ya incluidos en una ordenanza que no se hace cumplir y que varios de los temas abordados no aportaban soluciones sino que eran casi imposibles de hacer cumplir.

El Concejal Genesio hizo alusión a los intendentes que no pusieron en practica las ordenanazas “lamentablemente tanto el intendente actual Benedetti que ha sido intendente durante 8 años más los 8 años del anterior intendente Mauricio Cravero no le han dado solución a este problema porque no han sido contundentes”.

Una vecina comentó “esto no se puede tratar aprobar así de un día para el otro, se tiene que aprobar una castración masiva”. Otra vecina comentó “querés chapitas en el cuello de los perros, para que... si total se van a lavar las manos de todas maneras, preocúpense por contratar dos veterinarios fijos, páguenles un sueldo que laburen de lunes a viernes y castramos, castramos, castramos”.

Desde Corazón de Trapo comentaron “lo que nos urgía era comenzar con las castraciones que se hablaba que se iban a hacer entre 150 o 200 por mes que es lo que la gente está solicitando y vimos esta noche el cansancio de ver perros en la calle y que la mayoría de los perros tienen familia que le abren la puerta a la mañana que el perro sale a dar una vuelta y lo encierran a la noche”.

Fuente: Canal 3 Arroyito. Sesión Completa.