El Coordinador de Gabinete Javier Novara dialogó con Vía Arroyito sobre el Proyecto de Ordenanza “Nuevo régimen regulatorio para el control y equilibrio poblacional de perros y gatos” que tuvo su paso a Cuarto Intermedio en la última Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Arroyito y que fue presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal.

Novara destacó que el trabajo sobre el proyecto lo llevó adelante la concejal Alejandra Díaz quien mantuvo reuniones con Corazón de Trapo y otras personas sobre el tema, que luego el intendente Benedetti lo presenta para solucionar la gran problemática de los perros sueltos en la vía pública.

“La problemática que surge que mucha gente tiene los perros, pero no tiene el dinero suficiente para una castración, hoy el Municipio está pagando $ 4.000 y en la parte privada cobran hasta $ 9.000 cada una, sin cuestionar porque cada uno tiene sus honorarios. Según los datos que me han facilitado los que trabajan en esto, es que Arroyito debe tener un nivel de castración de entre 150 y 200 por mes para que el programa resulte efectivo. Eso empezaría a ser una solución si se mantiene en el tiempo”.

“En base a esto, el intendente dijo los números son muy altos para seguir pagando esos valores estamos hablando de fortunas y entonces decidió seguir trabajando con la ordenanza y va a nombrar en planta permanente un cargo concursado de profesional veterinario de la categoría 20″. Respecto a los números, si el Municipio abonaba $ 4.000 por cada castración, y de realizar 8 por día, durante un mes el monto a abonar sería de $ 640.000. Esta determinación se toma luego de lo sucedido en la Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante donde se comenzó a tratar el proyecto y paso a cuarto intermedio.

Centro de Zoonosis Arroyito

Agregó “hay que dejar en claro que el Municipio no va a crear un Hospital de Mascotas porque no corresponde, pero en el Centro de Zoonosis el veterinario que ingrese por concurso después de que el Concejo autorice el llamado y decida como lo selecciona, va a hacer solamente para castraciones. Lo que averiguó la autora del proyecto es que un profesional con la ayuda de un empleado municipal que sea seleccionado por el profesional tendría que realizar mínimamente 6 castraciones por día en 7 horas. Serían 30 por semana, y al mes 120, que ajustando un poco llegaríamos a 150 que se necesitan y que son las que decimos nosotros que vamos a lograr, porque esto va a continuar en el tiempo”.

Novara además confirmó la creación de una Comisión de Seguimiento “el proyecto se pensó en función de una Comisión de Seguimiento que va a determinar y ordenar a quiénes van a castrar primero, van a hacer una lista de prioridades”. Dicho órgano estaría presidido por el Profesional Veterinario de planta permanente, dos miembros de las entidades que protegen a los animales como Corazón de Trapo y Refugio Canino y dos personas del Área Ambiente del Municipio. “Me parece muy bueno, porque está la gente que conoce de perros, que están en contacto con los dueños y saben dónde están, reitero que no va a ser un Hospital de Mascotas”.

Integrantes del Concejo Deliberante plantearon que existen ordenanzas anteriores que nunca se han puesto en funcionamiento y Novara dijo “se tomaron las ordenanzas vigentes que estaban de 2001 y de 2012 y se ordenaron en ésta para que quede una sola. En la parte legislativa cuando modificas un artículo de una ordenanza, lo incorporas a la ordenanza vigente y listo, pero cuando son varios artículos haces un ordenamiento de artículos y le agregas la parte nuevo, y obvio que copias y pegás porque estás haciendo un ordenamiento jurídico, es como la tarifaria todos los años, es técnicamente lo mismo, nadie quiso dar por tierra las ordenanzas que están vigentes”.

Otra de las consultas de los grupos a favor de los animales fue que no se hacen castraciones hace mucho tiempo en Centro de Zoonosis, y comentó “estamos hoy hablando de 10 castraciones por mes, por eso si gastamos $ 60.000 en esto y agregamos $ 40.000 más, con eso costeamos un profesional de planta por concurso y hacemos más. Nosotros pedimos que el Concejo habilite una partida para que sea mejor hacerlo con ellos, y el concurso lo fija el Ejecutivo. No podemos hacer un concurso interno acá por el simple hecho que no hay ningún veterinario como empleado municipal, no podemos hacerlo para Jefe de Zoonosis, para eso necesitamos un profesional”.

Refugio Canino Prensa Municipal

Por último, agregó “la Municipalidad no va a salir a cazar perros, porque eso ya está en vigencia, lo que se plantea es un plazo, vamos a la calle, hay un perro lo va a levantar, si el dueño no encuentra su perro porque se le escapó tiene 3 días desde que ingresa y el Municipio después de los 3 días hábiles castra el animal. Si el dueño lo quiere rescatar va a tener ese tiempo. Además, no es una guardería, la palabra guarda es el costo que va a tener para alojar el animal que se va a fijar en la Ordenanza o el Concejo”.

“Yo hablé con las personas que decía que es inviable, y les pregunté porque pensaban eso y todos dicen lo mismo, no saben porque es inviable, porque lo único que agrega a las que están en vigencia es el profesional, y el plazo que retención. Y lo de la chapita está previsto para crear una conciencia, no va a salir la Municipalidad a hacer una multa porque el perro no tiene una chapita, ahora es el punto inicial en el tema jurídico, si quiero a mi mascota le pongo la chapita y si se pierde, en lugar de que el Municipio lo tenga 3 días con riesgo de castrarlo, lo llaman al dueño y lo viene a retirar. El intendente lo tiene claro y tiene decidido llevarlo adelante, porque no hay otra solución”.