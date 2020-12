En la jornada del viernes 11 en el Edificio Municipal, el intendente Gustavo Benedetti en un acto protocolar puso en función a 4 funcionarios que cumplirán diferentes funciones. Algunos han sido reubicados y a otros se les ha creado un cargo político.

En primer termino el intendente le tomó juramento al abogado Martín Arévalo como Asesor Letrado en el cargo y luego asumió como coordinador de Gabinete Javier Novara. Posteriormente Benedetti dijo “quiero aprovechar este momento para dar dos medidas mas que hemos tomado, anoche el Concejo Deliberante aprobó el presupuesto donde va a haber para el próximo año coberturas de sub secretarias, de Gobierno, de Comercio, puntos importantes que iremos diagramando”

Asunción de Autoridades en el Municipio de Arroyito

Continuó diciendo “he decidido designar a Adrián Carnevale como Director Administrativo del Hospital Municipal lugar que va a coordinar con Carlos Silva que va a acompañar en la transición hasta fin de año”. Carnevale se suma a la cúpula del Hospital Carlos Rodríguez donde cumple función como Directora Melina Gallo y como responsable de compras quedaría Juan María Arnoletto. El intendente adelantó que se creará una Empresa Municipal de Agua, la que sería coordinada por Carlos Silva y que se colocaría un nuevo pozo de agua para los primeros días de enero”.

Agregó el intendente “otro de los puntos que también es importante es el tema seguridad y transito, por eso vamos a incorporar en la jornada de hoy a una persona que no es de Arroyito, que tiene experiencia y es recomendado por el Comisario Pablo Berardo por su buen accionar dentro de la policía y que hoy esta retirado y para coordinar todo el accionar de Seguridad Ciudadana, Inspectores de Transito, Inspectores de Comercio y que es Javier Baldesarri”.

En el discurso el intendente Benedetti remarcó que no son cargos políticos los que se crean haciendo referencia a la Sub Secretaria de Gobierno, “no son cargos políticos, son obligaciones y mandatos a gente que creo que van a ser responsables y que van a estar a la altura de las circunstancias para ayudarles a resolver los asuntos de las gente”.