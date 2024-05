Arroyito: habló el papá de Leandro “la señora no posee ningún tipo de documentación del vehículo, ni su propio carnet de conducir”

Daniel Palomo, papá de Leandro el joven que fue atropellado cuando iba al colegio, dialogó con Arroyito Informa de Canal 3 y dio detalles del hecho, dejando expuestas varias aristas y agradeciendo a todos los que colaboraron en la causa de su hijo.

Daniel comentó “gracias a Dios está consciente, lo importante es que todas las TAC que le hicieron dieron bien, las ecografías dieron bien, estamos hablando de un milagro, vamos a recordar el 2 de mayo como el dia que volvio a nacer”.

Leandro Palomo sufrió un accidente en Arroyito y lanzan una campaña para recaudar fondos Foto: Facebook

“La lesión que más lo perjudica es en la cara, gracias a Dios no se quebró un hueso, estaba con sangre en la orina eso es por el mismo golpe como la secreción en la parte estomacal, pero son liquidos que estan en el estómago que si no los absorve el cuerpo lo deberán operar”.

Una de las particularidades que remarcó Daniel fue que “hay cuestiones burocráticas dentro de esto, no estaba enterado que las obras sociales no cubren accidentes en la vía pública, la verdad que uno piensa ¿que vamos a tener que hacerle a nuestros hijos una ART o un seguro de vida para mandarlos a la escuela?, porque de no ser por la gente del Hospital Municipal nadie te presta un servicio, y vos estas pagando una obra social”.

“Según justifican porque hay un seguro del automóvil, que el seguro del automóvil no existe tampoco, la señora no posee ninguna documentacion del vehiculo ni su propio carnet de conducir, eso al margen, eso lo tendrá que arreglar ella en la justicia”.

“La gente de Arroyito realmente se ha portado, como siempre a mi no me extraña yo soy criado, nacido en Arroyito, conozco a mucha gente, no me extraña la solidaridad de la gente, es así. Yo soy camionero y nosotros somos así, lo que encontramos en casa traemos y repartimos en lugares donde hacen falta cosas. Agradecerle a la comunidad en general, a la Escuela porque la idea partió desde el colegio del Leandro, hablaron con mi señora y les dijo que no había problemas, y que hacía falta juntar el dinero, que le puede pasar a cualquier mamá o papá”.

Agregó el papá “vamos a terminar lamentando otro accidente, no se cual será el motivo la verdad, la gente se lo plantea. Me hablaron un montón de papás para que seamos bandera para hacer algo en ese lugar y en otro lugares también, y vamos a ir a la Muni a preguntar porque no se puede hacer algo ahí”.

Petitorio de firmas para Leandro Arroyito Foto: Hugo Higinio Schiavoni

Ahora vecinos lanzaron una campaña para jugar firmas para llevar adelante un petitorio mediante la página Change.org. para “Solicitar Semáforo o Mayor Control Vial en Intersección de RUTA NACIONAL N°19 y AV. GREGORIO CARETTO”.

PODES FIRMAR AQUÍ

Fuente: gentileza Canal 3 Arroyito