Durante el primer mes de 2021 hubo en Argentina 33 femicidios, la mayoría de ellos en la provincia de Buenos Aires. Es uno menos que en enero de 2020, y cinco más que en el mismo mes de 2019 (hubo 28). Los números fueron relevados de medios gráficos y digitales por el Observatorio de violencias de género “Ahora que sí nos ven” entre el 1 y el 31 de enero.

Con estos femicidios, un total de 27 niños perdieron a sus madres. Según el mismo relevamiento, en el 39,4% de los casos, los asesinos fueron las parejas de las víctimas; en el 27,3% las exparejas; seguidos por familiares y conocidos.

En la misma línea, el 36,4% de los crímenes en contra de mujeres se cometieron en la vivienda de la víctima; 30,3% en una vivienda compartida, y el 15,2% en la vía pública. La mayor incidencia está en Buenos Aires (con 17 casos), seguida por Córdoba y Santiago del Estero, con tres casos cada una, Salta y La Rioja con dos, y Entre Ríos, Río Negro, Misiones, Neuquén, Mendoza y Tucumán, con un caso en cada provincia durante el primer mes de 2021.

De los 33 femicidios que se cometieron, en seis casos las víctimas habían pedido ayuda con anticipación: tres de ellas habían hecho denuncias previas, y otras tres ya tenían medidas judiciales a su favor, que a la hora del crimen sirvieron de poco.

Datos destacados del informe:

H️ubo un 1 femicidio cada 23 horas en enero

Hubo 24 intentos de femicidio entre el 1 y el 31 de enero de 2021

“Tal como venimos resaltando, para erradicar la violencia machista y prevenir los femicidios es vital el compromiso de lxs actores del Poder Judicial y de la Policía y su formación en perspectiva de género. El hecho de que sólo 1 de cada 10 víctimas haya realizado una denuncia refleja la complejidad que implica salir de una situación de violencia y romper ese círculo de miedo, pero también manifiesta el descreimiento en las instituciones que deben protegernos debido a la revictimización que viven mujeres y disidencias a diario cuando deben recurrir a estas. Asimismo, en 3 femicidios el agresor pertenecía a una fuerza de seguridad: 2 eran militares y 1 policía. En este sentido, no sólo es fundamental la formación en perspectiva de género en las fuerzas para atender a las víctimas, también es vital para tomar decisiones como retirar el arma reglamentaria a miembros de las fuerzas que tengan denuncias de violencia machista”, expusieron desde el Observatorio.

Además, indicaron que en enero se contabilizaron también dos trans/travesticidios, pero que ese número estámuy por debajo del saldo real de asesinatos de personas trans y travestis.

“Los asesinatos por razones de género a diversidades sexo genéricas están presentes en nuestro país, pero los medios de comunicación invisibilizan a estas víctimas de la violencia machista. Con esta subrrepresentación, medios, comunicadorxs y periodistas vuelven a violentar a personas trans y travestis al no nombrarlas, no valorar su vida y al justificar sus asesinatos asociándolos a actividades delictivas y no a crímenes de odio, como lo que son”, dijeron.

El año pasado, 298 mujeres menos

Mientras, el número final del relevamiento de 2020 de mismo Observatorio, también basado en noticias ya que no existe un conteo oficial de femicidios, arrojó un total de 298 asesinatos por causas de género.

298 femicidios fueron cometidos del el 1 de enero al 30 de diciembre de 2020.

1 femicidio cada 29 horas en 2020.

El 65,5% de los femicidios fue cometido por las parejas y exparejas de las víctimas.

El 65,1% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima.

Al menos 256 niños perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2020.

