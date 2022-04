Tras permanecer seis días prófugo, el sujeto acusado de asesinar a balazos su expareja y a una hermana el pasado viernes en la localidad jujeña de Yuto fue aprehendido este jueves en horas de la noche en la localidad de Apolinario Saravia, provincia de Salta. Se trata de Javier Broi, de 37 años, quien era intensamente buscado por unidades especiales de la Policía de Jujuy desde el pasado el 15 de abril, cuando después de matar a las dos mujeres huyó de la escena del crimen hacia una zona de montes.

“Tras averiguaciones y consultas a la policía de Salta se logró dar con el asesino autor del doble femicidio, que pretendía refugiarse en la casa de un familiar en esa localidad”, reveló una fuente policial.

Según trascendió, el acusado -sobre quien pesaba una orden de captura y un alerta de la Interpol- habría sido entregado a la fuerza de seguridad por sus propios familiares salteños, que tenían conocimiento del hecho por el que estaba siendo intensamente buscado en Jujuy.

Si bien no se estableció aún cómo pudo haber llegado hasta la localidad salteña -distante 180 km de Yuto-, los policías no descartan que Broi haya recibido ayuda para escapar, lo que también es materia de investigación.

El ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín, sobrevoló las localidades de las Yungas durante la búsqueda del prófugo. Foto: Vía Jujuy

Apenas conocida la novedad de su aprehensión, una comisión de efectivos de la Brigada de Investigaciones local viajó a la vecina provincia para trasladar de inmediato al detenido a Jujuy y ponerlo a disposición de la Justicia.

En los operativos de los últimos días más de 300 efectivos policiales jujeños se encontraban patrullando las zonas de Yuto, Vinalito y El Talar, y realizando múltiples rastrillajes, incluso por aire, para lograr la captura del presunto femicida.

“Tenemos pistas firmes donde puede estar y vamos a trabajar sin parar hasta encontrarlo y ponerlo a disposición de la Justicia”, había dicho el ministro de Seguridad, Luis Martín, cuando sobrevoló la zona de búsqueda a bordo del helicóptero de la Provincia.

LOS HECHOS DEL PASADO FIN DE SEMANA

El doble crimen de las hermanas Pamela (23) y Ramona Gorosito (27) ocurrió durante las últimas horas del pasado viernes, en la localidad ramaleña de Yuto, 160 kilómetros el noreste de San Salvador de Jujuy.

En ese momento, los pesquisas identificaron como principal sospechoso a Broi, expareja de una de las hermanas y quien tenía antecedentes policiales por violencia de género.

Producto del análisis de elementos probatorios, el fiscal interviniente, Julio Lobos, promovió la imputación del sujeto como presunto autor de los delitos de “femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real”, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA).

El fugitivo había llegado hasta el domicilio de sus familiares residentes en Apolinario Saravia, provincia de Salta. Allí lo encontró la Policía local, que de inmediato puso al sujeto a disposición de sus colegas de Jujuy. Foto: Vía Jujuy

En paralelo, también se promovió una acción penal en contra de dos efectivos policiales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ello debido a que horas antes de los crímenes, el sindicado por los mismos se hallaba ya con pedido de aprehensión denunciado justamente por su expareja.

Broi había sido imputado por “violación de domicilio en contexto de violencia de género”, se ordenó la aprehensión del mismo y además se dispuso apostar una consigna policial en el domicilio donde se hallaba la víctima, quien había llegado de visita a la casa de su hermana, cuando el acusado fue a intimidarla.

Recibida la orden, siempre según lo difundido por el MPA, la Policía mandó un móvil a la vivienda pero no había nadie, y si bien una persona les manifestó que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio, los efectivos no fueron a verificar tal situación, no dispusieron la consigna, y finalmente resultaron asesinadas ambas mujeres.

De la violencia de género se puede salir, no permitas que se naturalice, denunciala. Si vos o alguien que conocés está en una situación así, pueden llamar al 144, funciona las 24 horas en todo el país. Es confidencial y gratuita. También se podrá recurrir en Jujuy a los números 102, 0800 888 4363, 388-5799834 y 388-4383277.

