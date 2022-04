En una carrera contra reloj, unidades especiales de la Policía de Jujuy trabajan desplegadas en un operativo cerrojo para hallar a Reinaldo Javier Broy, el prófugo acusado de matar a su expareja, una joven madre de 23 años, y a su hermana de 27 en la localidad de Yuto el pasado viernes, una tragedia que sacudió a la provincia y repercutió en todo el país.

El procedimiento se lleva adelante en aquella zona distante a unos 160 kilómetros el noreste de San Salvador de Jujuy y comprende rastrillajes en áreas de monte con la participación de más de 300 agentes de las fuerzas de seguridad en despliegue y una “gran colaboración de baqueanos pobladores de la zona”, dijo el ministro de Seguridad de Jujuy, Luis Martín, al comentar detalles del operativo que encabeza el CEOP (Cuerpo Especial de Operaciones Policiales) junto a personal de la Unidad Especial de Búsqueda de Personas, División de Perros de la Unidad Regional n.° 4, Cuerpo de Caballería e Infantería, Brigada de Investigaciones y efectivos de la Comisaría Seccional n.° 22.

Efectivos de la Unidad Regional n.° 4 y de otros cuerpos especiales realizan un rastrillaje en el monte y zonas periféricas de la localidad de Yuto para localizar al fugitivo Javier Broy. Foto: Vía Jujuy

En diálogo con periodistas locales el ministro Martín describió a Broy como “una persona que conoce la características del terreno, debido a que se dedicaba a la caza deportiva, por lo que sabe cómo desplazarse y esconderse”, pero aún así los equipos tácticos de la fuerza confían en “dar con su paradero no más allá de las próximas 48 horas”.

En este marco el funcionario resaltó que se encuentran abocados a la búsqueda agentes de varias unidades especiales que trabajan con perros detectores de personas, con drones y con vehículos especiales para movilizarse, en tanto se suman baqueanos de la localidad y otros pertenecientes a la fuerza.

Finalmente, Martín recordó que desde un primer momento fue emitido el pedido de captura nacional e internacional, por lo que también trabaja Interpol en el operativo de búsqueda, para que el sujeto no pueda escapar a otra provincia ni fuera del país, apuntó.

UN RAID DE VIOLENCIA, BALAS Y MUERTE

El doble crimen de las hermanas Pamela y Ramona Gorosito ocurrió durante las últimas horas del pasado viernes, en la localidad de Yuto.

Las pesquisas policiales identificaron como principal sospechoso a Broy, de 37 años, expareja de una de las hermanas y quien también atacó a golpes en la cabeza a la madre de las víctimas y luego escapó.

Producto del análisis de elementos probatorios, el fiscal interviniente, Julio Lobos, promovió la imputación del sujeto como presunto autor de los delitos de “femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real”, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA).

En paralelo, también se promovió una acción penal en contra de dos efectivos policiales por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, debido a que horas antes de los crímenes el sujeto que ahora es buscado se hallaba ya con pedido de aprehensión tras haber sido denunciado justamente por su expareja.

Personal táctico del CEOP trabaja en un operativo cerrojo que abarca las zonas este y sur de Yuto, incluyendo fincas privadas de la localidad. Foto: Vía Jujuy

Broy había sido imputado por “violación de domicilio en contexto de violencia de género” y la fiscalía había ordenado su aprehensión, además de ordenar que una consigna policial quede apostada en el domicilio donde se hallaba la víctima, quien había llegado de visita a la casa de su hermana, cuando el acusado fue a intimidarla.

Recibida la orden, siempre según lo difundo por el MPA, la Policía mandó un móvil a la vivienda, pero no había nadie, y si bien una persona les manifestó que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio, los efectivos no fueron a verificar tal situación, no dispusieron la consigna, y finalmente resultaron asesinadas ambas mujeres.