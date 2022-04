Con el espíritu quebrado por el dolor y el rostro aún marcado por los golpes que le asestó el acusado de matar a sus hijas, Graciela Segundo, madre de Pamela y Ramona Gorosito, las hermanas asesinadas a balazos el pasado 15 de abril en la localidad de Yuto, reclamó una “condena ejemplar” para el sujeto: “Que sufra todo lo que nosotros estamos sufriendo”, sentenció mientras encabezaba junto a otros familiares una marcha por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy, acompañados por la agrupación “Madres y Padres del Dolor”.

Un sujeto identificado como Javier Broi, de 37 años, es el acusado del doble femicidio y se encuentra detenido en la Unidad Penal del barrio Gorriti, después que fuera apresado el pasado jueves en la localidad salteña de Apolinario Saravia tras permanecer prófugo casi una semana.

Familiares de víctimas de femicidios cometidos en Jujuy se solidarizaron con la familia de las hermanas Gorosito en la marcha realizada en la capital jujeña. Foto: Prensa Nuestramérica

“El asesino de mis hijas se tiene que quedar detenido para que sufra todo lo que nosotros estamos sufriendo, incluidos sus propios hijos”, dijo Graciela Segundo a los periodistas que cubrían la marcha.

“Tendría que escuchar cómo lloran sus hijos Loan y Macarena -continuó- preguntando por su mamá (Pamela), y ese tendría que ser su castigo”, remarcó visiblemente afectada.

Respecto de los antecedentes del trágico hecho, la mujer aseguró que Broi “siempre amenazaba y maltrataba” a su hija.

“Cuando fuimos a pedir auxilio y justicia por la situación, no obtuvimos respuestas. Lo que hacíamos era evitar que nos maten, por eso ahora tienen la posibilidad de dar una condena ejemplar”, dijo la madre de las víctimas.

LA TRAGEDIA QUE GOLPEÓ A UN PUEBLO

El doble crimen de las hermanas Pamela, de 23 años, y Ramona Gorosito, de 27, ocurrió durante las últimas horas del viernes 15 de abril, en la localidad de Yuto, situada 160 kilómetros el noreste de San Salvador de Jujuy.

Graciela Segundo, la madre de las hermanas Gorosito y sobreviviente del feroz ataque, reclamó el esclarecimiento de los asesinatos de sus hijas y la debida condena para el femicida. Foto: Prensa Nuestramérica

La sospecha de los investigadores es que el hombre detenido primero asesinó a tiros a su expareja Pamela y luego a Ramona, quien salió en defensa de su hermana.

Los pesquisas determinaron que, además, el hombre atacó a golpes en la cabeza a la madre de las víctimas, quien debió ser atendida en el hospital “Dr. Oscar Orías” de la ciudad de Libertador General San Martín. A más de diez días del hecho, una hematoma en uno de sus ojos hace evidente la violencia del ataque que sufrió la mujer.

El fiscal del caso, Julio Lobos, imputó a Broi por el delito de “femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real”, de acuerdo a lo informado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy (MPA).

DOS POLICÍAS COMPROMETIDOS

En una derivación del caso, también se promovió una acción penal por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en contra de dos efectivos policiales que prestaban servicio en Yuto el día de los hechos.

En este sentido el MPA informó que horas antes de los crímenes, ya pesaba sobre Broi un pedido de aprehensión por haber sido denunciado por su expareja.

El violento individuo había sido imputado por “violación de domicilio en contexto de violencia de género”, la fiscalía interviniente ordenó la aprehensión del mismo y además se dispuso una consigna policial en el domicilio donde se hallaba la víctima, quien había llegado de visita a la casa de su hermana, cuando el acusado fue a intimidarla.

Javier Broi, el acusado del doble femicidio de Yuto, fue atrapado en Salta. Trasladado a Jujuy, fue ingresado al penal de Gorriti, donde permanece detenido mientras avanza la investigación del caso. Foto: Policía de Jujuy

Recibida la orden, siempre según lo informado por el MPA, la Policía mandó un móvil a la vivienda, pero no había nadie, y si bien una persona les manifestó que la víctima se había ido a la casa de su madre, ubicada en otro barrio, los efectivos no fueron a verificar tal situación y no dispusieron la consigna.

Horas más tarde se desencadenaría el feroz ataque producto de lo cual resultaron asesinadas a tiros ambas hermanas.

La marcha de familiares de las víctimas recorrió las calles del casco céntrico capitalino hasta llegar a la plaza Belgrano, donde se detuve frente a la Casa de Gobierno, donde se expresaron en contra de los “graves casos” de violencia de género que se han venido produciendo en Jujuy en los últimos tiempos.