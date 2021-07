El mundo del espectáculo se sorprendió una vez más con el inesperado regreso de Vicky Xipolitakis con José Ottavis, que habían salido durante cinco meses en el 2016. El conductor de Los ángeles a la mañana confirmó que fueron vistos caminando de la mano por el barrio de Palermo.

Antes de haber contraído matrimonio con el padre de su hijo, de quien ahora está separada, la ex participante de Masterchef Celebrity supo tener una breve relación con el ex diputado del kirchnerismo. La pareja causó impacto en los medios inmediatamente no sólo por sus ambientes tan distintos, sino también por la diferencia que Xipolitakis le llevaba a Ottavis en altura, que de todas formas no le impedía verlo como un hombre atractivo.

Majo Martino, panelista invitada en el ciclo de El Trece, reveló algunos datos del avistamiento de la pareja en un restaurante de Palermo. Que antes de que el misterio hubiese sido revelado, había anunciado la noticia como: “Fue una pareja muy reconocida y escandalosa, y ahora volvieron”.

“Ella es muy astuta, y cuando fue al baño pasó por el mostrador y pidió un caja de vinos”, contó la invitada, y dijo citando a “la griega”: “‘La que tengas, preparala que me la llevo, ponela en la cuenta’”; dando a entender que la modelo asumió que Ottavis pagaría sin importarle el precio. “Se la enchufó pero no eran los vinos más caros, porque ya no quedaban”, agregó en su relato.

Además, la panelista contó que la pareja fue vista en una conducta muy cariñosa, por lo que puede sospecharse que no fue solamente un encuentro de amigos. “Estaban de la manito, tipo novios, habrá que ver si es un touch and go o no”, comentó Martino.

El pasado de Ottavis y Vicky

Luego de cinco meses de relación, en los que la pareja se paseó por distintos canales de televisión para hablar sobre su romance, el 25 de mayo de 2016 Vicky Xipolitakis cerró la historia con el político con un tuit que decía: “Fin de las mentitas”, en lugar de “Fin de las mentiras”. El pequeño error ortográfico desató una ola de memes y una frase que se convirtió en celebre, pero eso no le quitó la tristeza al hecho.

Tiempo después. la modelo visitó a Susana en su programa y reveló por qué habían terminado con Ottavis. “Él estaba en su mambo. Cinco o seis días estaba sin dormir. Yo estaba viviendo la vida de un drogadicto sin serlo. Era la única real en su casa. Todos los que tiene a su alrededor son compañeros de narices”, contó seria en aquel entonces

Además, confesó que otros de los motivos había sido una infidelidad por parte de Ottavis, pero que al mismo tiempo, cuando ella quiso dejarlo él no se lo permitía. “José es una persona enferma. Me decía que si lo dejaba, se mataba. Una vez se puso un banquito y se colgó de la ventana”, recordó Xipolitakis.

Apenas se reveló la primicia, los comentarios sobre el regreso de la pareja fueron tanto positivos como negativos. Pero a pesar de su pasado tormentoso, esta vez parece haber una segunda oportunidad para el amor para la mediática y el dirigente político.