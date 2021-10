Tras la visita de L-Gante al presidente Alberto Fernández en Olivos, las reacciones tanto positivas como negativas sobre el encuentro se han hecho muy visibles en las redes sociales.

El trapero decidió compartir a través de su cuenta de Facebook un comunicado de prensa contra las críticas que ha recibido y dando algunos detalles sobre su visita a Olivos.

L-Gante le presentó a Alberto Fernández su hija Jamaica. (Foto: Clarín) web

“Tuve una charla con el presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedicó estas palabras... Yo soy Elian Ángel Valenzuela, más conocido como LGANTE; con tan solo 21 años me las arregle como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o qué el presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”, aseguró.

El descargo de L-Gante. (Foto: Facebook) captura de pantalla

Luego agregó: “Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos a mí me importa EL PUEBLO y que su VOZ se escuche”.

Antes de concluir con su descargo, L-Gante quiso dejar en claro que su asistencia en Olivos no fue una invitación sino una decisión propia. “A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer al presidente de mi país. Y ASÍ FUE”.

El encuentro de Alberto y L-Gante

El trapero y el presidente tuvieron un encuentro el pasado sábado. Durante su visita a la Quinta de Olivos estuvieron presentes tanto el presidente, como Fabiola Yañez, el cantante, su pareja Tamara y su hija recién nacida.

La reunión quedó grabada en un video que posteriormente fue publicado en la plataforma Youtube.