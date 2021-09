L-Gante visitó este miércoles su antiguo trabajo, donde pasó a saludar a sus excompañeros de una fábrica de plásticos, y el momento fue compartido por las redes sociales.

“Pasamos por el laburo... Acá laburaba yo pa”, dijo L-Gante en el video que compartió en su cuenta de Instagram. En las imágenes, se lo puede ver caminando por la fábrica y saludando a los excompañeros por su nombre.

No es la primera vez que el cantante de cumbia visita la fábrica de plásticos donde trabajaba, ya que siempre que puede pasa a saludar a los que eran sus compañeros de trabajo. Es que siempre que el artista va lo comparte en las redes sociales.

Pese al éxito que tiene la actualidad con su cumbia 420, L-Gante no olvida sus orígenes y no sólo no olvida su anterior empleo sino que también visita lugares humildes y no se aleja de su barrio en General Rodríguez.