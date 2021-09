Facundo Almenara Ordoñez, más conocido como Luck Ra, tiene sólo 21 años y pasó de vender zapatos en un hipermercado de Córdoba a ser uno de los traperos más conocidos del país. Con algunos años en el mundo de la música, su popularidad escaló tras ser elegido para componer e interpretar la canción oficial de la Selección Argentina campeona de la Copa América “El Campeón”.

Si bien Luck Ra cuenta ya con varios hits en su ascendente carrera, la presentación de “El Campeón” marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después en su trayectoria.

El cantante cordobés presentó "El Campeón" en el estadio de River. Luck Ra | Luck Ra

En diálogo con Vía Urbano, el referente del género urbano a nivel nacional contó cómo son los días post presentación en River. Asimismo, habló de su presente musical, sus comienzos y adelantó la fecha del regreso a Córdoba, su tierra natal.

- ¿Cómo estás después de esa presentación nacional?

Mientras más pienso, menos caigo en lo que fue la inmensidad del evento y el hecho de haber sido el encargado de hacer el tema oficial de Argentina Campeón de Copa América.

Si bien mi vida sigue igual, es un recuerdo que voy a tener siempre guardado en el corazón y hasta ahora, creo que fue el momento más fuerte de mi vida.

Tras la presentación, Luck Ra se fotografió con Rodrigo de Paul. Luck Ra | Luck Ra

- Y a sólo unos días de esa presentación, largaste tu nuevo tema “Cómo es eso”...

La realidad es que tengo una agenda bastante llena de música. Hubo cinco meses en los que no pude sacar temas, entonces me ocupé de tener esta agenda e ir sacando la mayor cantidad de canciones posibles para que la gente disfrute. Cuando no pude sacar música estuve muy guardado y tenía ganas de compartirles muchas cosas.

El artista sacó su último single CÓMO ES ESO. FRANCO | Luck Ra

“Cómo es eso” es un tema que está desde hace ya dos años. En stream me encargo siempre de mostrar a la gente la cantidad de música que tengo y hay temas que al público le gusta mucho, entonces, me encargo de que ese tema salga. La gente siempre es la que elige qué tema sale y cuál no.

El streaming: un canal elegido por miles de artistas

“En el mundo del stream estoy desde hace aproximadamente dos años. Siento que arranqué en el momento justo, en el lugar indicado y conocí a las personas correctas, que ahora son amigos. Pero fue muy loco”, comienza explicando Luck Ra en relación a este formato tan utilizado tanto a nivel local como internacional.

(El streaming es una transmisión en vivo que permite interactuar con personas en tiempo real. Y se configura como una de las herramientas más utilizadas por artistas para conectar con su público).

“Yo estaba en Córdoba sin un peso, ya no había más shows, y había perdido esa conexión que había tenido con la gente, entonces empecé a streamear para volver a sentir esa conexión”, contó el trapero cordobés.

Los comienzos de Luck Ra

Luck Ra comenzó a hacer música hace varios años atrás, y en muchas de sus presentaciones participaba junto a otros artistas del mundo del trap. Hablamos de esos comienzos y de cómo fue el proceso que lo llevó a las grandes ligas.

- En tus inicios, te presentabas a dúo con Keiny en boliches locales de Córdoba y hasta sacaron “Muñeco Vudú”, que fue grabado y producido más “a pulmón”. ¿Cómo se dio ese gran salto a shows multitudinarios y a estas grandes producciones actuales?

En ese momento yo estaba vendiendo zapatos en el Hiper Libertad y no tenía la plata para tener unas buenas producciones, ja. En los shows que daba antes -realmente- era la voz secundaria del artista con el que cantaba en ese momento y todo cambió cuando saqué el que yo creía que sería mi último tema (“No quiero más”), porque sentía que no se me daba la posibilidad de vivir de esto.

Ya había perdido la fe cuando en un mes de laburo ahorré 3.000 pesos y decidí hacer ese tema, en un lugar donde la producción salía 300 pesos, el beat era de internet y el video me lo había hecho un amigo que conocía. Dije: ‘bueno, si me voy a retirar totalmente de la música, voy a dar todo lo que pueda’ y sucedió.

- ¿Qué recuerdos tenés de esos comienzos?

Más allá de hacer trap, yo vengo del palo del rock. Siempre estuve metido en el mundo de la música pero desde otro lado; entonces cuando empecé a hacer trap fue todo muy nuevo. Me acuerdo que iba a las plazas a ver, porque no era muy bueno rapeando ja…

Con 21 años, Facundo Almenara se ubica entre los artistas más escuchados del género urbano local. FRANCO | Luck Ra

Después tuve que conseguir un laburo porque ni mi familia ni yo teníamos plata así que me puse a laburar, y después de eso, todo empezó a ser positivo.

Yo también tuve que decidir alejarme de la ciudad, alejarme de mis amigos, para perseguir mis sueños; y no lo dudé ni un segundo.

- ¿Hay planes de volver al rock?

Tengo un tema que es muy probable que sea el próximo que saque que se llama Qué Casualidad, es un tema filtrado mío que es bastante “rockcito”. En los próximos shows que voy a dar, voy a empezar a usar la guitarra, porque yo nunca me alejé realmente del rock y me gustaría también implementar esa nueva herramienta para lo que hago.

Planes a futuro: fecha en Córdoba y próximas colaboraciones

- ¿Cuáles son tus próximas fechas?

Mi próxima presentación va a ser el 16 de octubre en Córdoba. La última vez que canté y toqué la guitarra en Córdoba, fue en la calle, en el Cabildo. Me acuerdo que estaba tocando la guitarra porque no tenía plata para volver a mi casa en bondi, y una señora me dijo ‘Dejá de ladrar’ y esa fue la última vez con la guitarra. Vamos a tratar de volver de una mejor manera.

Luck Ra presentó "Como es eso". FRANCO | (Sony)

Ya para más adelante estamos organizando una gira por bastantes provincias y por la costa, ahora que se viene el verano.

- ¿Se vienen nuevas colaboraciones?

Me llevo bastante bien con mis compañeros músicos y si bien no tengo nada armado, tengo ganas de hacer temas con varios artistas de la escena.

Me gustaría colaborar con Khea, Duki, Lit Killah, Tiago, volver a hacer algo con Rush (Rusherking), FMK. Soy amigo de todos ellos pero también soy su fanático, porque me encanta su música.

- ¿Y Paulo Londra?

Paulo es el Dios de Córdoba, no sé por qué no tiene una estatua junto a Rodrigo y la Mona. Me encantaría trabajar con él.

- ¿Cuál sería tu feat ideal en el plano internacional?

Podría morir tranquilo haciendo algo con Justin Bieber, J Balvin, Mike Towers.

- ¿Se viene un álbum propio?

La idea es producirlo el año que viene. El concepto va a ser que todos los temas que saque sean en stream, porque yo hago una sección en mis streams que se llaman Studio Sessions en la que invito a distintos artistas de la escena a que hagamos un tema en vivo hasta la mitad. Ya hice bastantes temas así. Entonces, tarde o temprano, va a llegar el día en el que voy a decir ‘tenemos estos temas, quiero meter 10 de los 30 temas que hicimos y que la gente sea la que elija cuáles temas van y cuáles no. En principio, la idea es esa, que sea el primer álbum hecho en Twitch.

“Inversión, cariño y letra, es la base de un gran tema”

El trap se convirtió en uno de los géneros musicales más escuchados en el país. En este sentido, el cordobés Luck Ra suma cerca de 1,4 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Respecto al boom del género en Argentina, el artista consideró: “Siento que Argentina se lo merece porque la gente banca mucho a los artistas locales”. “Hay muchísimo aguante y el nivel cada vez es más alto, cada vez salen mejores temas, videos, producciones. En el país, hay música y artistas que están en el siguiente nivel”, enfatizó.

- ¿Qué consejo les darías a quienes están incursionando en este mundo?

Algo muy importante es invertir. Yo laburo desde los 16 años y desde ese momento lo único que hago es ahorrar para comprarme un micrófono, una placa de video, o para hacer alguna producción.

Inversión, cariño y letra, es la base de un gran tema.

Al momento de ‘dar el salto’ el consejo es leer bien los contratos que a uno le ponen al principio, porque hay mucho lobo viejo tratando de aprovecharse. Cuando recién empezás a tener visibilidad, uno entra todo pichón a un mundo en el que lamentablemente no todo es amor por la música y tal vez, hay cosas que son más importantes como el amor por el dinero. Hay que estar muy atento a eso y a las oportunidades que te da la vida.