El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, reclamó este martes a las autoridades de Córdoba, Mendoza y la ciudad de Buenos Aires que apliquen las medidas restrictivas de acuerdo a la situación sanitaria que tienen en cada distrito respetando los parámetros establecidos por el Consejo Federal de Salud (CoFeSa).

“Hace más de 70 días que el presidente avisó que se venía la segunda ola y se tomaron medidas. De ese modo fuimos ralentizando la llegada de la segunda ola y aumentando la infraestructura hospitalaria”, dijo Cafiero en declaraciones al canal porteño de televisión América.

“Hoy estamos viendo con mucha preocupación el aumento de la demanda de las terapias intensiva. Estamos viendo con mucho temor y mucha preocupación cómo se está estresando por demás el sistema de salud”, agregó.

El funcionario dijo que hay que esperar unos días más para ver el impacto de las mayores restricciones en la circulación que se tomaron en las últimas semanas. “El desafío que tenemos como comunidad es el de ir bajando la curva de contagios”, afirmó.

La ministra de Salud Carla Vizzotti y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero recibieron la partida de 2,1 millones de vacunas de AstraZeneca. Presidencia

Agregó que por eso se han determinado los parámetros objetivos para establecer restricciones. “¡Los que están en zona de alto riesgo epidemiológico deben tomar medidas, porque sino van a ir directamente a estar en categoría de alarma epidemiológica!”, advirtió.

Cafiero señaló que las medidas que se deben aplicar son las ya establecidas en los últimos dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y en el proyecto de ley elevado al Congreso. “Lamentablemente hay jurisdicciones que no llevan adelante estas medidas y son las que están teniendo los casos más altos”, dijo.

Al ser consultado sobre si hablaba específicamente de Córdoba y Mendoza, Cafiero asintió y señaló que también lo hacía por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una queja por la judicialización de las decisiones sanitarias tomadas por el presidente Alberto Fernández.

“A la oposición lo que le pedimos es que con la pandemia no se haga política. Eso se lo venimos planteando hace mucho tiempo. Por eso consideramos que no tenemos que engrietar la política sanitaria, eso no nos va a llevar a ningún lado. Tenemos que actuar como lo hicimos en gran parte de la pandemia, de modo coordinado y con un compromiso real independientemente de los colores partidarios y avanzando en el cuidado de la salud de los argentinos”, dijo.

“Tenemos que avanzar todos en conjunto. Si la pregunta es si vamos a volver a tomar otras medidas, bueno… por ahora no pensamos en medidas adicionales sino lo que estamos promoviendo es que se apliquen las medidas que están hoy. Si hoy se aplicaran las medidas actuales, seguramente estaríamos bajando aún con más velocidad los casos”, afirmó.

Por la corresponsalía de Buenos Aires.