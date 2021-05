La segunda ola de coronavirus está que arde. Además de las medidas restrictivas que impulsó el Gobierno Nacional, una de las soluciones es vacunar a la población lo más rápido posible. Ante esto, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, admitió que se equivocaron en la negociación de los inmunizantes.

“Quizás ha sido un error que debemos asumir, que confiamos en una producción que se podía dar en tiempo y forma como estaba en los contratos y quizás se subestimó el cuello de botella internacional que tuvo la producción de vacunas”, dijo Cafiero en diálogo con CNN Radio.

Además, explicó que “los países que tenían la planta productora en sus territorios, que se quedaron con la inmensa mayoría de las vacunas y vacunaron a su gente”.

Por otro lado, tras las críticas recibidas por no haber hecho un contrato con Pfizer, el jefe de Gabinete, expresó que para él no fue un error. “Seguimos trabajando con todos los laboratorios, lo que sucedió con Pfizer fueron diferencias contractuales y después diferencias en la posibilidad de las entregas con las fechas. No es difícil firmar un contrato, sino que te entreguen las vacunas por las que vos firmas”, aseveró.

En la misma línea, se refirió al proceso en la campaña de vacunación y reconoció que lo que ocurre en nuestro territorio es parte del contexto mundial y que “cuando uno ve el promedio mundial de vacunas, y sobre todo en el Hemisferio Sur, se ve que Argentina está muy por encima del promedio”.

¿Cómo está, según él, el plan de inoculación? “Muy bien”, dijo. Y añadió: “lo dice hasta el jefe de gobierno de la Ciudad que en unos días va a terminar de vacunar a la población de riesgo”. De todas formas, se sinceró y sostuvo que “la vacunación es más lenta que lo que nosotros y todos hubiéramos deseado”.

Así, informó: “Vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas que así lo deseen. El 72,5% de los mayores de 60 años del país ya recibió al menos una dosis, son números según Indec y en base a la gente que se anota para recibirla”.

Después de que en los últimos días ingresaron vuelos desde Rusia con vacunas del componente 1 de la Sputnik V, Cafiero confirmó que están a la espera de “un embarque de Sputnik V que traiga segundas dosis”. En las próximas horas partirá un nuevo avión y el martes viajará otra delegación hacia el suelo ruso.

Las nuevas restricciones

Luego de que el Gobierno Nacional aplicó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, Santiago dijo que con el mismo se busca que “se extremen los controles y haya medidas de cuidados más restrictivas para que baje la circulación de personas y así baje la circulación del virus”.

Asimismo, aseguró serán nueve días de restricciones, porque se intentará “aprovechar que la próxima semana tiene solo tres días hábiles y así con los nueve días tratar de bajar mucho la circulación y luego seguir con las medidas de cuidado que ya teníamos antes que eran importantes”.

“Lo que hay en estos nueve días es un plus del 22 al 30 -de mayo- que implican una baja de la circulación más fuerte y medidas de cuidados más restrictivas”, añadió el jefe de Gabinete. Y sumó: “Cualquier medida que tomemos ahora la vamos a ver reflejada en las próximas semanas, 15 días después, si logramos lo que nos propusimos: bajar la circulación de personas para bajar la circulación del virus”.

“Eso impacta en la cantidad de contagios, en la cantidad de fallecidos y naturalmente en desagotar de a poco las camas de terapia intensiva que ahora están muy estresadas”, explicó y argumentó: “Buscamos tomar medidas, que sabemos que modifican los planes de muchos, pero son medidas más restrictivas, que no son agradables, pero son de cuidado”.

Por último, concluyó: “Las medidas son por 21 días, aunque son medidas en dos tramos: tenemos unas medidas que van hasta el 11 de junio que son las que ya veníamos teniendo y luego tenemos estos nueve días -hasta el 30- con un plus”.

Con información de Télam.