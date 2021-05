Tras una reunión que encabezó este viernes el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, con la presencia de representantes de las administraciones de Horacio Rodríguez Larreta y de Axel Kicillof, el Gobierno acordó con Ciudad y Provincia la implementación de un “cierre duro” para evitar la circulación en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las más golpeadas por la pandemia del coronavirus, que incluirá controles en rutas y accesos a la Capital Federal.

Según informaron voceros oficiales, las medidas se aplicarán desde este viernes, a las 20, e incluirán el cierre de 71 accesos a la Ciudad y controles en las rutas bonaerenses, sobre todo, en las que conectan destinos turísticos para evitar cualquier movimiento durante el fin de semana largo.

“Se acordó poder invertir los esfuerzos necesarios para evitar la circulación interjurisdiccional entre CABA y la Provincia. Comienza en el día de hoy a las 20. El turismo está prohibido. La gente debe quedarse en su casa, no viajar”, remarcó la ministra de Seguridad Sabina Frederic, quien también participó de la reunión.

Santiago Cafiero, jefe de Gabinete de la Nación, encabezó la reunión con representantes de Ciudad y Provincia para impulsar un "cierre duro" del AMBA. Presidencia

La funcionaria nacional aclaró que “los únicos que van a poder circular van a ser aquellos que están incluidos en el sector esencial” y aclaró: “La persona que tiene un domicilio en un lugar alejado de la Ciudad va a poder llegar a su domicilio, y va a poder volver a la Ciudad, solo si es esencial”.

“Quienes trabajan en sector no esencial no van a poder cruzar de Provincia a Ciudad. Van a caer los permisos de los no esenciales y va a haber un control firme de los códigos QR”, anticipó Frederic.

Por su parte, el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera, indicó que “el transporte se mantiene habilitado, pero sólo para esenciales” y reveló que “se están revisando las actividades autorizadas para reducirlas al mínimo posible, de modo tal que estén autorizados sean menos que los que están actualmente”.

También participaron del encuentro los jefes de Gabinete de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli y Carlos Bianco, respectivamente, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, entre otros.

Inminentes definiciones para las provincias

Más tarde, a partir de las 16, los funcionarios nacionales encabezarán un encuentro del Consejo de Seguridad Interior para coordinar con las provincias los controles que se implementarán desde el sábado y hasta el 30 de mayo, para reducir el ritmo de contagios de coronavirus.

“Tendremos una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Interior con todos los ministros y ministras de todas las provincias de Argentina para reforzar el apoyo que las fuerzas federales ya están dándole a las jurisdicciones, y veremos que nuevos pedidos surjan”, indicó Frederic.

El refuerzo de los controles es un elemento clave para tratar de evitar la propagación del coronavirus, tal como lo dejó en claro el presidente Fernández.

“No se cumplieron todas las medidas que hemos dispuesto, en otros lugares se implementaron de manera tardía, en muchos lugares los controles se relajaron, fueron leves o no existieron”, cuestionó.

El Ministerio de Salud reportó hoy 435 fallecimientos y 35.884 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que ascienden a 72.699 los decesos registrados oficialmente a nivel nacional y 3.447.044 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

