“Gallardo lo hace bárbaro como entrenador tal como lo hacía cuando jugaba”, dijo el exdelantero Samuel Eto’o, quien manifestó su deseo por que Marcelo Gallardo llegue a dirigir las filas de Barcelona, equipo del que el camerunés aún se siente parte.

//Mirá también: Nacho Fernández tiene coronavirus: su equipo debe enfrentarse a Boca en tres semanas

Asimismo, admitió que le causa sorpresa que todavía no haya llegado a dirigir a alguno de los “ocho grandes de Europa”.

“Ahora apunta a equipos como Barcelona, porque lo hace diferente a los otros técnicos, ya que tiene una idea europea y sabe mezclarla”, analizó Eto’o que, además, admitió que le hubiese gustado ser dirigido por el “Muñeco”.

Gallardo, el preferido de Eto'o. (Foto: AFP) (AFP)

“Me sorprende que todavía siga dirigiendo en la Argentina. Es un entrenador que tendría que haber dado el salto a Europa, aunque no a cualquier equipo, sino a alguno de los ocho mejores del continente. Y personalmente estoy convencido de que tiene la capacidad para dirigir a mi Barcelona”, enfatizó el crack, en diálogo con Súper Deportivo Diario.

Messi, un dios

Pero su evaluación sobre los argentinos no quedó solo en el técnico de River, sino que también se refirió a Lionel Messi: “Es un dios con el que jugar es más fácil”, subrayó.

Asimismo, comentó una conversación que tuvo hace un tiempo con el capitán de la Selección Argentina: “En el fútbol no creo haberle dado casi nada a él, pero hace un tiempo me agradeció y dijo que, si no fuera por mí, no hubiese tenido esa carrera. Pero no porque yo le enseñé algo, sino porque como era mayor tenía el deber de decirle las cosas como eran. Y siempre me escuchó”, concluyó.

Viejos tiempos: Eto'o y Messi (Foto: AP / archivo)

//Mirá también: Messi celebró el triunfo de la Selección y un nuevo récord personal en sus redes

Eto’o, de 40 años, fue ganador de la Champions League en dos oportunidades, una vez con la camiseta de Barcelona y otra con la de Inter, de Italia, siendo dirigido por Pep Guardiola y José Mourinho, respectivamente.

Con información de Télam