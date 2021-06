Joan Laporta tiene un objetivo claro en mente: que Lionel Messi continúe en el club. Es que el 30 de junio se vence su contrato y, desde hace tiempo, están negociando una renovación. En ese plan está Sergio Agüero, quien fue una de las incorporaciones para que el 10 se quede y, como amigo, estaría intentando para lograr el cometido.

“Las botas de Leo Messi seguirán en el césped del Camp Nou. Él quiere quedarse. No contemplo un no. Pero no es fácil. Hacemos lo que podemos. No hace falta seducirlo, él está decidido a si se dan una serie de circunstancias quedarse”, dijo Laporta.

Sergio Agüero, una de las incorporaciones estrella de Barcelona. (DPA) DPA | La Voz

“Queremos que Messi firme por dos años. Agüero está ayudando: le está repitiendo todos los días que se quede y firme ya”, se confesó el mandamás del conjunto “culé”.

Con respecto a la negociación, Laporta reconoció que el plano económico no es un impedimento para charlar con Messi. “En el aspecto económico lo ha puesto muy fácil, el fair play financiero es otro campo de batalla”, indicó.

“El club está peor de lo que pensaba”

Joan Laporta asumió a su cargo hace no más de 100 días y aprovechó para hablar sobre la situación de la institución. “Me he encontrado el club peor de lo que me esperaba, y eso que ya me lo esperaba en una situación muy complicada”, lanzó.

Joan Laporta, presidente de Barcelona. (AP)

“Se explicará todo, porque sino nos convertiríamos en cómplices. Siempre aparecen los mismos en los contratos. Hay cosas que se han de explicar y voy a pedirle a la anterior junta que lo haga. No descarto ninguna acción”, dijo, en relación a los manejos de la anterior dirigencia.

“Ahora mandamos yo y mi junta. Venimos de un tiempo en que aquí no mandaba nadie”, apuntó Laporta y agregó: “Nos hemos encontrado con una plantilla con salarios desfasados; habrá que hacer malabarismos. El mercado, lo único que permitirá será intercambios y trueques. En cuanto a las ventas, desgraciadamente habrá pocas”.