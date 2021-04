Michelle Salas es la primera hija de Luis Miguel. Ella nació el 13 de junio de 1989, cuando el cantante tenía tan solo 19 años de edad.

//Mirá también: Luis Miguel tiene una enfermedad de oído: cuál es y cómo le afecta

Muchos de los fans del “Sol de México” no conocían la historia detrás de la heredera de Luis Miguel junto a la también cantante y actriz Stephanie Salas.

Ella es Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel. Instagram/michellesalasb

En realidad, la segunda temporada de la serie de Netflix ha traído consigo la historia sobre lo que ocurrió entre Luis Miguel y Michelle Salas.

Según explica la revista 15 minutos, Stephanie y Luis Miguel se conocieron en 1985, cuando ella trabajaba en el musical “Vaselina”. Pero, fue un par de años después de que se involucraron románticamente, aunque no se trató de un noviazgo formal ni exclusivo.

Así termina el segundo capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel: La Serie": con el astro muriendo de amor por su hija Michelle. (Netflix)

De aquella relación, ambos se enteraron que iban a ser padres de Michelle. Cuando el cantante lo supo, le dio la seguridad de que nada les iba a faltar ni a ella ni a su hija: “Todo va a estar bien. Tú no te preocupes. Nada les va a faltar porque yo voy a estar ahí”.

Sin embargo, las cosas no fueron como ella esperaba. Luis Miguel desapareció, tampoco estuvo el día del parto. Javier León Herrera escribió en el libro “Luis Miguel, la historia” que el cantante sí se hizo cargo, pero en secreto.

La foto que publicó Stephanie Salas del momento antes de dar a luz a Michelle. Instagram/stephaniesalasoficial+

//Mirá también: Así lucía Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, antes de ser una famosa influencer

Según la misma madre de Michelle, ella asegura que el cantante conoció a su hija siendo pequeña, pero que luego de compartir un tiempo con ella, volvió a desaparecer de su vida.

Cómo se supo que Michelle Salas era la hija de Luis Miguel

Michelle Salas fue la encargada de revelar a la prensa la identidad de su padre. Fue en el 2005, cuando tenía 16 años y durante una entrevista para la revista “Quién”.

Michelle Salas fue quien reveló que Luis Miguel era su padre. (Instagram/@michellesalasb)

“No quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. Solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”, dijo en aquel momento la joven.

La segunda temporada de Luis Miguel hace un recuento por varios momentos que marcaron la vida del cantante.

Sin embargo, fue hasta 2007 que el cantante decidió comenzar a reconocer a Michelle como su hija. En 2011 salió a la luz un documento de septiembre de 2009 que colocaba a Michelle como hija de Luis Miguel. Su nombre legal ahora era “Michelle Gallegos”, aunque ella siempre mantuvo el apellido de su madre.