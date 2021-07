La Voz Argentina llegó por primera vez a la televisión en el 2012 y ahora está en su tercera edición. A partir de ese momento, el reality entusiasmó a todo un público de argentinos a superar sus miedos y presentarse para ganar una oportunidad única junto a algunos de los artistas más grandes del país. Sin embargo, para quienes terminaron siendo los ganadores, el éxito que les dejó el programa no fue suficiente.

//Mirá también: “Y ¿si hacemos un muñeco?”: Soledad Pastorutti disfrutó de la nieve en Mendoza con su familia

Lali, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky son los jurados del reality que conduce Marley Telefe

El primer ganador de La Voz Argentina

Gustavo Corvalán tenía 23 años cuando ganó la primera edición del reality en 2012, que en ese momento contaba con un jurado conformado por Soledad Pastorutti, José Luis “El Puma Rodriguez”, Axel y el dúo Miranda!. El rosarino había conseguido la victoria en el equipo de La Sole, con quien al día de hoy mantiene el contacto e incluso trabajan juntos en varios proyectos.

Gustavo Corvalán cuando ganó en "La Voz Argentina", en 2012. (Captura de pantalla) Captura de pantalla

En aquel entonces, el trofeo consistía de un monto de $50.000, además de la oportunidad de grabar un disco propio. Pero Corvalán reconoce que el mejor premio que pudieron haberle otorgado para impulsar su carrera como artista fue la fama que le brindó el programa.

Luego de consagrarse como ganador, el cantante se lanzó en una gira por todo el país y hasta acompañó a La Sole en algunas presentaciones. También estuvo un tiempo en el grupo de cuarteto Trulalá; y en 2018 se unió con otro campeón de realities, César “Cachi” Palavecino de Operación Triunfo (2005), y formaron el conjunto Tupachi.

Aunque sabía de la fama que le podía dar el programa, y la disfrutó, confesó que no estaba preparada para tener la exposición que tuvo. “No estaba acostumbrado a ser tan reconocido y la verdad que después de haber ganado me tuve que acostumbrar a algunas cosas que antes no hacía, pero no me molestó nunca”, contó el artista.

Gustavo Corvalán ganó la edición 2012 de La Voz Argentina. Foto: Facebook.

Fuera del mundo de la televisión y el espectáculo, Gustavo Corvalán formó una familia con su esposa Natalia Tifner. Ambos son padres de Agustín y Brisa, con quienes viven en Córdoba. Cuando azotó la pandemia, su principal ingreso se vio completamente detenido con la suspensión de espectáculos y tuvo que buscar otra salida laboral para abastecer su casa, por lo que comenzó a trabajar como delivery.

“Me afectó bastante cuando fueron las restricciones de horarios y después el cierre de lugares en Córdoba. Pero siempre seguí adelante reinventándome con otros emprendimientos, nunca bajé los brazos porque esto todavía no terminó”, dijo el cantante.

Dónde está el último campeón de La Voz

Braulio Assanelli fue el último ganador del reality, en su segunda edición que tuvo lugar en el 2018. El cantante oriundo de Uruguay había conseguido la victoria en el equipo de Ricardo Montaner, quien era jurado junto con Soledad Pastorutti, Tini y Axel. Además del premio de $500.000, pudo llevarse la fama que obtuvo en el programa y la aprovechó para explotar su carrera musical, hasta que lo detuvo la pandemia.

Braulio Assanelli hoy: el ganador de La Voz Argentina 2018 Web

Todo lo que el artista había avanzado en el 2019, cuando consiguió una gira que lo llevó hasta Estados Unidos, se le escapó de sus manos cuando comenzaron las restricciones de horarios y la suspensión de espectáculos en seguimiento de las medidas sanitarias por el Covid-19. “El 2020 fue una macana. Mi carrera se enfrió en contactos y económicamente”, contó.

Para salir de aquel momento angustiante, Assanelli contó en Por si las moscas (La Once Diez) que tuvo que recurrir a sus ahorros y pudo sobrevivir a la crisis con la ayuda de su equipo. “Tuve que acudir a los capitales que tenía y que había armado para sostenerme. Tenía un monto mensual por show hasta no tener ninguno. Fue bastante desesperante en un principio, después dentro de todo lo supe manejar porque trabajo con un equipo y supimos salir”, explicó el uruguayo.

Braulio Assanelli hoy: el ganador de La Voz Argentina 2018 Web

Ahora, su principal fuente de ingreso son las clases de música que da para adultos y chicos en dos escuelas que abrió en su país natal. “No sé si la pandemia me cortó las piernas, pero por decirlo de alguna manera, creo que sí me cortó una. Fue un golpe duro. Seguiré caminando con una pierna sola”, dijo el cantante, citando a Maradona.

Por último, Braulio Assanelli confesó que una de las cosas que más extraña son los días de intensidad y exhibición que le había dado su paso por La Voz Argentina. “Cuando tenés mucho de algo querés soltarlo, pero cuando te falta lo extrañás”, dijo.