Magalí Mora atraviesa un duro momento desde que se enteró que quedó embarazada de su ex pareja, quien la había maltratado en múltiples ocasiones y que le avisó que no se haría cargo de su futura hija. Sin embargo, la panelista de El club de las divorciadas no deja que su pasado le impida disfrutar de su embarazo y su carrera, y esta vez posó en Instagram y encendió a sus seguidores.

// instagram; @magali_moraok

Con su flamante panza de cuatro meses, la modelo deslumbró en su Instagram con un body de encaje negro cavadísimo. Sorprendió en la red social con una foto sin ninguna descripción, posando de frente, apenas dejando ver rastros de su embarazo.

Previamente, Mora ya había compartido en redes la noticia de que tendrá una hija con una encandilante sesión de fotos sin ropa, luciendo su vientre. Antes de eso, había revelado su nueva figura por primera vez en el ciclo que conduce Laurita Fernández.

// instagram; @magali_moraok

La panelista de El club de las divorciadas sorprendió a todo el equipo del programa cuando confesó que estaba embarazada de cuatro meses, y que iba a enfrentar la situación como madre soltera. En un testimonio desgarrador, la modelo contó que su ex pareja Agustín, con quien había tenido una muy mala relación, la había impulsado en varias a ocasiones a abortar, cuando ella ya le había comunicado que quería quedarse con el bebé.

“Le dije: ‘No nos precipitemos, me voy a hacer una ecografía porque quizás nos metemos en una situación’. Cuando me la hice, no se veía el embrión”, contó Mora que le dijo al padre de su hija para tranquilizarlo. Pero eso no sirvió para que procesara la idea. “Seguía sin saber qué hacer, pero él me dijo: ‘Pero vos estás loca, ¿como vamos a tener un hijo? Mirá como estamos, como nos llevamos... si lo vas a tener, lo tenés sola’”, relató con tristeza.

Además, la panelista del programa de Laurita Fernández contó que incluso sus ex suegros quisieron convencerla de hacerse un aborto, y hasta le ofrecieron regalarle una casa a cambio. “Me dijeron que si lo hacía, ellos me iban a pagar el mejor lugar para que lo hiciera. Y que si yo abortaba, estaban dispuestos a comprarnos una casa para irnos a vivir juntos”, dijo dolida.

// instagram; @magali_moraok

A pesar de la angustia que pasó cuando se enteró del embarazo, Magalí Mora está feliz con su decisión de conservar a su hija y luce su panza con orgullo. Además, sostiene que para ella es un regalo de su papá, a quien perdió el año pasado.

“Mi papá falleció hace un año y tuve un año muy jodido, me costó mucho su muerte. Y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me lo mandó mi papá”, contó la modelo, que disfruta de su embarazo con la compañía de su familia, amigos y su equipo de trabajo.