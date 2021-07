Magalí Mora sabe cómo llamar la atención de sus fanáticos en las redes sociales, y encontró en ese lugar un espacio por contar detalles de su vida personal y compartir sus mejores producciones de fotos y videos, que son festejadas y seguidas de cerca por sus fans.

Poco tiempo atrás la diva contó que está embarazada, por lo que no duda en compartir con sus seguidores el avance. Pero, fiel a su estilo, sus fotos tienen su costado candente, es por eso que esta vez posó sin ropa para mostrar su pancita de embarazada. La foto, en blanco y negro, acumula en pocas horas más de dos mil likes y decenas de comentarios en los que la halagan por su belleza.

Magalí Mora mostró su pancita de embarazada (Instagram)

Más allá de que constantemente le repiten sus fanáticos lo que piensan sobre su belleza, la vedette manifestó pocos días atrás que el embarazo sí le había generado cambios, pero que los afronta con felicidad.

“Con mis estrías. Mis kilos de más. Mis cambios de humor. Mi hambre 24/7. Mis nauseas. Mi insomnio. Mi cansancio. Pero feliz, llevando en mi vientre al amor de mi vida”, contó en su cuenta de Instagram.

Magalí Mora posó con un corset negro (Instagram)

La dura confesión de Magalí

La modelo contó cómo fue el difícil momento que atravesó al revelarle a su ahora ex pareja que estaba embarazada al visitar “El Club de las Divorciadas”.

“Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, contó. “Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”, explicó.

Y concluyó: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.