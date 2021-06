Magalí Mora es una de las modelos y vedettes más resonantes en el mundo de las redes sociales. Es que, seguido, publica fotos subidas de todo en su cuenta de Instagram. Y en las últimas horas, esto volvió a ocurrir.

Magalí Mora cautiva a todos sus seguidores que, por caso, ya son 211 mil, cifra que va en aumento en el último tiempo. En su cuenta personal, la mujer aprovecha para mostrar toda su belleza.

Magalí Mora, modelo y vedette. Instagram | Instagram

Por lo general, mostraba sus outfits, pero también imágenes en la que se la veía con ropa interior, recostada sobre una cama, por ejemplo. Ahora, a su vez, apostó por postales en las que está al borde de la censura.

Una de ellas fue la que compartió este sábado. Magalí miró a la cámara con seriedad, mientras que con su mano derecha se apoyaba sobre la pared. En el preciso instante que le sacaron la foto, Mora estaba de espaldas y sin nada de ropa, de modo que dejó en manifiesto su panza de embarazada. Cabe recordar que está de cuatro meses y medio, según reveló ella misma.

La foto de Magalí Mora al borde de la censura. Instagram/@magali_ok

En las primeras 17 horas, la modelo consiguió mucha repercusión. Es que alcanzó 6.700 me gusta en Instagram y, además, obtuvo muchos mensajes en los que elogiaron su figura. De momento, Magalí eligió no utilizar ninguna descripción en la foto, más allá de darle los créditos al fotógrafo y sus maquilladoras.

Embarazo y aborto

Magalí Mora visitó el programa “El Club de las divorciadas” (El Trece) y contó el dramático planteo de su ahora ex pareja cuando le comentó que estaba embarazada.

Magalí Mora (Instagram)

“Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, expresó la mujer sobre el escenario que le tocó atravesar.

“Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”, explicó.

Y concluyó: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.