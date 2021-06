Magalí Mora, la excéntrica modelo y vedette convertida en influencer, estuvo como invitada en el Club de las Divorciadas, donde realizó un duro relato sobre la traumática experiencia que le tocó vivir con su expareja.

//Mirá también: Magalí Mora volvió a las redes con una arriesgada foto en lencería

En primer lugar, la diva contó que está embarazada de cuatro meses y medio, y fue allí cuando reveló cuál fue la reacción de su expareja al contarle la noticia: “Me trajo unos test de embarazo que me dieron positivo, y me dijo ‘bueno, guacha, vamos a ver cómo lo solucionamos’”, contó.

Y agregó: “Su fin era que yo abortara. Si abortaba me proponía casamiento y mi suegro me compraba un departamento, o una casa para que me vaya a vivir con su hijo”.

Allí revivió la charla que tuvieron: “Yo estaba llorando cuando le dije que no sabía qué quería hacer, y él me dijo que lo iba a tener sola, porque no iba a contar con él”.

//Mirá también: Magalí Mora elige las bikinis más osadas: bikini al revés, taparrabos y cuero

Por último, enumeró los duros momentos que vivió: “Sufría bastante violencia, más psicológica que física. Porque me ahorcó dos veces, en estados dudosos de él de alcohol, o no sé. Fue una relación muy tóxica. Me dijo que era una hija de p***, porque le había prometido que si quedaba embarazada iba a abortar, pero cuando escuché el corazón del bebé quise continuar”, concluyó.