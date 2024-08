Magalí Mora no conoce de límites. Tiene millones de seguidores en Instagram. Siempre va por más y los outfits en donde deja mucha piel al descubierto son los preferidos por sus fans. Dueña de un estilo único, no conoce de límites y no duda en combinar diferentes tendencias muy jugadas.

Magalí Mora se robó el aliento de sus fanáticos con su look. Foto: Instagram

La influencer y modelo es una de las estrellas de la plataforma para adultos DivasPlay. Allí comparte videos e imágenes muy jugadas. Desafía los límites de la censura y juega muy fuerte con diferente contenido cargado de sensualidad y muy osado.

Magalí Mora Foto: Instagram/magali_moraok

Las argentinas copan las páginas de contenido para adultos

La modelo sorprendió a todos con una infartante imagen que se filtró para DivasPlay. Dejó sin aliento a sus fans posando con un look mega jugado. La morocha posó con muy poca ropa y mostró mucha piel. Escote y transparencias fueron los protagonistas de su judado outfit.

Magalí Mora lució un conjunto de lencería negro Foto: Magalí Mora

Magalí Mora modeló frente al espejo con un look muy osado. La parte superior, un corpiño mega escotado con transparencias. La parte inferior una bombacha colaless ultra cavada y unas medias can can con encaje.

Magalí Mora lució un conjunto de lencería de encaje. Foto: Magalí Mora

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Como accesorios lució unos anteojos de marco rectangular. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color rojo.

Magalí Mora encendió Instagram con una fogosa imagen para DivasPlay

Magalí Mora

Se filtró un video al borde de la censura de Magalí Mora para DivasPlay Foto: instagram

