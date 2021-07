Gladys La bomba tucumana sigue siendo la misma mujer atractiva que enamoró a todo su público cuando empezó a cantar “La pollera amarilla”. Luego de haber comenzado un estilo de vida más saludable para transformar su cuerpo, la cantante rechaza propuestas sexuales que recibe a diario en sus redes mientras espera volver a enamorarse.

“Mi instagram arde, pero no doy bolilla a eso porque no me gusta”, dijo.

Tras haber pasado por el Cantando 2020 junto a su hijo Tyago Griffo, La Bomba se mostró con un cambio radical en su cuerpo, impulsado por un nuevo camino que tomó hacia hábitos más saludables. Según contó en el programa de radio Agarrate Catalina (La once Diez), se trata de un proceso que comenzó hace dos años, y con el que consiguió bajar 18 kilos.

Ante la pregunta de cómo consiguió persistir en su camino hacia una vida más saludable, la cantante respondió: “Actividad física y buena alimentación”. Además, insistió en que siempre estuvo acompañada de profesionales y desmintió haber pasado por una operación, como dice que suelen consultarle sus seguidores. “Yo siempre digo que recuperé mi cuerpo de hace 30 años”, contó orgullosa.

Además de enfocarse en sus buenos hábitos, Gladys es parte del equipo de Polémica en el bar, donde frecuentemente recibe los halagos y piropos de sus compañeros. Incluso, confesó que hubo algunos que quisieron “encararla”. “Matías (Alé) me tiró los galgos en la mesa, en vivo. Pero es delante de las cámaras, después arrugan todo”, dijo divertida.

Por último, confirmó que a pesar de todas las propuestas para encuentros fugaces que recibe en su celular, ella prefiere enamorarse. “Me encantaría muchísimo conocer a un compañero y disfrutar de una relación linda y sana”, contó y agregó misteriosa: “Si buscara compañía para un rato, hay”.

Respecto a lo que busca en un hombre para tener una relación seria, explicó detalladamente sus requisitos. “Acepto con hijos; separados legalmente; superados, que ya no lloren por la expareja; y que tengan su trabajo”, enumeró. Sin embargo, la cantante hizo énfasis en que no le molesta la soltería y que estar con alguien no es algo que busque desesperadamente. “Si tiene que ser, será”, dijo La Bomba.