Graciela Alfano posó con con un vestido dorado brillante en Instagram. La vedette se hizo un look muy especial para estar en el programa “Debo decir”.

//Mirá también: Una joven Graciela Alfano en bikini: la actriz publicó impactantes fotos retro

“Diré lo que Debo Decir?”, le preguntó la actriz a sus seguidores. El breve video en formato reel tiene más de 140 mil reproducciones y ya suma más de 10 mil likes.

“Sexy”. “Diosa”, “Divina”, “Interminable”, le comentaron algunos de sus más de 600 mil seguidores. La vedette luce intacta a sus 68 años y muchos de sus seguidores se lo hacen saber en cada publicación.

Graciela Alfano habló con Luis Novaresio y abrió su corazón contando intimidades de sus hijos y sobre su larguísima trayectoria en la televisión argentina.

Lo cierto es que Grace es una figura muy querida y, por más que actualmente no esté en los primeros planos, siempre recibe el cariño de su público.

//Mirá también: Graciela Alfano bailó con un conjunto negro y la llenaron de elogios

Su relación con los expresidentes

Días atrás, Graciela Alfano pasó por “Los Mammones” y habló de de su relación con el fallecido expresidente Carlos Menem. Reveló que el exmandatario “quiso llevarla a vivir a (la quinta de) Olivos” a los pocos meses de haberse separado de Zulema Yoma.

Además, sostuvo que tuvo vínculo con Mauricio Macri, de quien contó una anécdota muy particular. “Fue antes de que fuera Presidente, una vez me fui por la puerta de atrás. Es muy fuerte. Habíamos propuesto hacer un trío, pero la persona que quería no me gustaba”, reveló la actriz.