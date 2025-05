Graciela Alfano volvió a generar repercusión en redes sociales al publicar un video donde se la ve bailando con sensualidad, luciendo un vestido muy llamativo.

A sus 72 años, la artista no deja de sorprender con su figura y presencia, motivo por el cual suele convertirse en tema de conversación, y esta vez no fue la excepción.

En su cuenta de Instagram, la blonda compartió un video en el que se la puede ver disfrutando de lo que aparenta ser una despedida de soltero, en un ambiente festivo similar al de un boliche.

La famosa posó frente a cámara con un look.

En las imágenes, Graciela aparece radiante, bailando animadamente con un joven y pasándola a lo grande. Para la ocasión, eligió un impactante vestido negro con brillos y detalles en blanco, perteneciente a una reconocida firma internacional, que resaltó su elegancia y estilo.

Sin embargo, lo que más sorprendió no fue el vestido en sí, sino la forma en la que decidió llevarlo. Si bien la prenda cuenta con botones en la parte delantera, Graciela optó por abrochar solo uno, dejando gran parte de su pecho al descubierto y causando revuelo entre sus seguidores por su audaz elección.

El blooper que vivió Graciela Alfano con su escote

En una publicación reciente que causó furor en redes, Graciela Alfano volvió a mostrarse auténtica y segura de sí misma. Con un impactante video donde se la ve bailando con un osado look, la exvedette acompañó las imágenes con una contundente frase: “¿Quién dijo que bailar con este escote era peligroso? ¡Mis ganas no se detienen con una tontería semejante!!!”, escribió, reafirmando su estilo libre y sin prejuicios.

A eso le sumó una reflexión cargada de energía positiva: “El Universo no está a los pies de quien se levanta temprano sino a quien se levanta con Actitud y con ganas de Ser Feliz!! Los amo y los bendigo!! #Alfanizate ya!!!”.

En menos de una hora, la publicación superó los 16 mil ‘me gusta’ y se llenó de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. Comentarios como “Siempre tan diva Grace”, “Disfrute mujer!!! que la vida es una sola y es hoy!!!” y “Muestre todo lo que quiera @iconoalfano que la que puede, puede y la que no, critica!!” reflejan el cariño del público, que celebra su libertad y confianza a los 72 años.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos usuarios no dudaron en expresar su desaprobación de manera directa y sin filtros. Críticas como “No es desagradable, pero innecesario” o “Es mejor insinuar que mostrar, me parece demasiado vulgar” reflejaron la mirada más conservadora de parte del público.