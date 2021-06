Tras las versiones cruzadas entre el Gobierno —incluyendo al exministro de Salud, Ginés González García— y el director del mecanismo Covax, Santiago Cornejo, por la atribución de vacunas de Pfizer a Argentina, TN.com.ar reveló un documento que contradice lo expuesto por el ministerio de Salud el martes a la noche.

En el documento, obtenido por el medio a través de un pedido de acceso a la información pública, consta que Argentina tuvo oportunidad de elegir a cuáles vacunas quería acceder a través del mecanismo Covax, y que optó por las de AstraZeneca. Esa aseveración se contradice con lo comunicado oficialmente el martes, asegura TN.com.ar.

Sin embargo, no respalda la idea lanzada por Santiago Cornejo de que Argentina habría rechazado recibir vacunas de Pfizer. “En el caso de Pfizer nos han dicho que no”, sostuvo el director de Covax el martes a la noche.

Rápidamente, tanto Ginés González García como su sucesora, Carla Vizzotti, se encargaron de desmentir a Cornejo, y el exministro incluso lo llamó “caradura”.

El mismo martes a la noche, el Ministerio de Salud de la Nación emitió un comunicado asegurando que el rechazo a las vacunas de Pfizer era “falso”. “La compra opcional -a la que se incorporó la Argentina- no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite es el uso de la opción de excluirse de una negociación con un determinado proveedor”, explicó.

Y justamente ese punto es que el se contradice con lo revelado este miércoles por TN.com.ar. La información que el medio obtuvo el 26 de abril de 2021 a través de un pedido de acceso a la información pública. Entonces, el propio Ministerio de Salud informó que Argentina “sí podía seleccionar el tipo de vacuna dentro del catálogo de disponibilidad de Covax”.

La pregunta fue: Informe si el Gobierno/Ministerio de Salud tiene la posibilidad de seleccionar qué tipo de vacuna recibirá.

Y la respuesta: “La República Argentina puede seleccionar el tipo de vacuna dentro del catálogo de disponibilidad ofrecido por COVAX. A la fecha, Argentina ha optado inicialmente por las dosis de la vacuna AstraZeneca”. El documento lleva la firma de José Eduardo González Aguada, responsable de la Dirección General de Proyectos con Financiamiento Externo.

En conclusión

Si bien el escrito oficial no confirma la acusación de Cornejo de que Argentina rechazó recibir vacunas de Pfizer, sí es contradictorio en cuanto al comunicado conocido hace pocas horas.

Una fuente de Salud dijo a TN.com.ar que la elección de las dosis de AstraZeneca tuvo que ver con una cuestión logística, ya que estas pueden almacenarse a una temperatura mucho más baja que la de Pfizer. Sumado a esto, Argentina ya había firmado un convenio con AstraZeneca UK Limited por 22.400.000 dosis de ese suero, que de esa forma se complementarían con las que se recibirían a través de ese mecanismo.

Además, según consignaron fuentes de COVAX, “los países que quieren recibir vacunas a través de ese mecanismo tienen que firmar y aceptar los requisitos de indemnización y responsabilidad de las compañías farmacéuticas, y que para los países que se autofinancian, como la Argentina, estos requisitos suelen ser los mismos que en los acuerdos bilaterales”. La Argentina, de acuerdo a diversas fuentes, no podía recibir vacunas de Pfizer sin antes cerrar acuerdo con la farmacéutica.

Este mismo miércoles, el medio se comunicó con Salud, de donde respondieron: “Requiere producir la respuesta, que se enviará cuando esté. No es contradictorio de todos modos, el mecanismo COVAX es muy complejo”.

El comunicado de Salud, completo

“Ante versiones periodísticas que indican que Argentina rechazó el envío de vacunas de Pfizer al país a través del Mecanismo COVAX, el Ministerio de Salud de la Nación informa que es falso y que, por el contrario, se avanzó en el proceso de compra a través de dicho procedimiento.

Cabe destacar que Argentina se incorporó al mecanismo COVAX mediante la compra opcional, un modelo que no garantiza poder elegir proveedores, sino que lo que permite el uso de la “opción” es excluirse de una negociación con un determinado proveedor, manteniendo la capacidad de recibir la parte completa de las dosis comprometidas.

La Organización Mundial de la Salud anunció una primera ronda de asignación de vacunas de Astrazeneca y, a principios de febrero, anunció una distribución excepcional de 1,2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer/BioNTech, cuya entrega se había previsto durante el primer trimestre de 2021. La preasignación de dosis para Argentina era de 182.520 dosis.

Argentina tiene conocimiento solo de una compra de Pfizer en el marco del Mecanismo COVAX compuesta por las dos ventanas de compra (como establece el procedimiento), en las que nuestro país participó.

Es importante subrayar que Argentina nunca envió el Anexo 3, único procedimiento para excluirse del proceso de compra dentro de COVAX. De manera que nuestro país no solo no se excluyó en ninguna de las dos ventanas de compra, sino que fue COVAX el que excluyó a la Argentina, ya que pese a varias negociaciones, el Mecanismo no consiguió condiciones de compra legalmente viables para nuestro país.

Argentina siempre manifestó interés por la compra de la vacuna Pfizer y así quedó demostrado en diversas notificaciones enviadas por el Ministerio de Salud al Mecanismo en la entrada de nuestro país en la primera ventana.

Los motivos por los cuales no se alcanzó un acuerdo con Pfizer en el marco del Mecanismo son los mismos que explican la imposibilidad de alcanzar un acuerdo bilateral directo en relación a las exigencias del proveedor vinculadas con el supuesto de negligencia como excepción a la indemnidad”.