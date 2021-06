Uruguay obtuvo la autorización pertinente, y comenzará a vacunar a menores, de entre 12 y 18 años, con vacunas de Pfizer. Lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou.

“La Comisión Asesora autorizó la vacunación de 12 a 18 años y sobre el fin de esta semana vamos a estar llamando para que se agenden”, dijo Lacalle Pou a El País.

El mandatario también anunció que negociaron la compra de más de 500.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinovac. “Y ahí tendremos todas las vacunas para todo el mundo”, aseguró.

Uruguay ya adquirió más de seis millones de dosis de vacunas contra la COVID, incluidas las compras a Pfizer y Sinovac. También comprometió inmunizantes del mecanismo Covax, a través del cual han llegado hasta ahora unas 100.000 dosis de Astrazeneca.

Sin confinamientos

Lacalle Pou volvió a defender su decisión de evitar medidas más estrictas de reducción de la movilidad, a pesar de la insistencia de la comunidad científica y los gremios médicos.

“Los que piden cuarentena son los asalariados, los que cobramos a fin de mes (...) El jornalero me cruza y me dice gracias por no matarme de hambre”, afirmó.

Luego de un 2020 ejemplar en el manejo de la pandemia, Uruguay vive actualmente el peor momento de la emergencia sanitaria.

El país de 3,5 millones de habitantes registra 4276 muertes por COVID-19 y se mantiene como el país del mundo con la cifra relativa más alta de fallecimientos a causa del virus en los últimos 14 días, de acuerdo a cifras de AFP.

El gobierno apuesta todas sus fichas a la vacunación, que se inició el 1 de marzo y avanza a buen ritmo. “A mediados de julio tendríamos que tener dos millones de uruguayos con las dosis de las vacunas”, dijo Lacalle Pou.

“Vamos a tener una fuerte disminución de la circulación y presencia del virus”, añadió.

Hasta este martes, el 52% de la población ya ha recibido al menos una dosis de los inmunizantes de Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. El 29% está completamente vacunado.

Con informació de DPA y EFE.